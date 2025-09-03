Gobierno de Puebla protege patrimonio de las familias con el Mes del Testamento

⁠Este documento evita litigios innecesarios, protege los bienes familiares y fomenta la cultura de la prevención jurídica.

El costo del trámite será el mismo monto que se tuvo durante los años 2023 y 2024.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de otorgar certeza jurídica y proteger el derecho de las personas a recibir una herencia de manera segura y ordenada, el Gobierno de Puebla que encabeza Alejandro Armenta, en conjunto con el Colegio de Notarios del Estado se suma a la Campaña Nacional "Septiembre Mes del Testamento", la cual privilegia a la ciudadanía que cuenta con un solo inmueble y es de interés social.

El mandatario estatal afirmó que su gobierno trabaja para cuidar a las y los poblanos en coordinación con las autoridades de los tres órdenes. Pero reconoció que los ciudadanos también deben protegerse a sí mismos y a sus familias.

El consejero jurídico del Gobierno de Puebla, Raúl Pineda Zepeda, mencionó que con la finalidad de brindar apoyo a la economía de las y los poblanos, el costo para llevar a cabo dicho trámite será de mil 800 pesos, mismo monto que se tuvo durante la campaña de los años 2023 y 2024.

En este contexto el consejero jurídico detalló que la campaña durante el año 2024 tuvo resultados positivos al otorgarse mil 100 testamentos, cifra que dijo, contrasta con los 281 brindados mensualmente durante dicho año.

Finalmente, explicó que el testamento evita litigios innecesarios, protege el patrimonio familiar y fomenta la cultura de prevención jurídica. Subrayó que las ventajas son que el testador dispone de sus bienes y no lo hace la ley; evita confrontaciones familiares y costos a largo plazo que pueden generar la pérdida del patrimonio.

El Gobierno de Puebla llama a las y los poblanos a aprovechar los beneficios de la campaña, ya que de esta manera se protege a los que más quieren, dado que el testamento es un acto de responsabilidad y amor.