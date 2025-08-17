Gobierno estatal lleva apoyos sin límites a pueblos originarios

Más de 630 mil personas en comunidades indígenas se benefician de los programas estatales que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo.

El Consejo Estatal de Población (Coespo), en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, dio a conocer que, con la estrategia de atención social del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a través de un trabajo transversal e interinstitucional se ha destinado una inversión histórica para programas, acciones, infraestructura, créditos, capacitación, empleos y espacios de comercialización, beneficiando a más de 630 mil personas de comunidades originarias.

Entre las acciones destaca la Consulta Indígena para la Actualización del Programa Parcial de Conservación y Desarrollo Urbano del Centro Histórico de San Luis Potosí, la Consulta a Personas con Discapacidad y las sesiones ordinarias del Consejo Consultivo Indígena 2022-2025.

Con una población indígena que representa el 27.8 por ciento del total estatal, la entidad se ubica en el lugar 16 a nivel nacional en auto adscripción indígena, y en el décimo por el porcentaje de hablantes de lengua indígena, de acuerdo con datos del INEGI 2023.