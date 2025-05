Gobernadora del BC niega tener cuenta bancaria en Estados Unidos

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, negó tener cuentas bancarias en Estados Unidos.

“No me fueron canceladas cuentas en Estados Unidos simplemente porque no existen. No tengo ninguna cuenta bancaria en el extranjero”, cita el mensaje que publicó en su cuenta de la red social X.

“Desde el día de ayer, periodistas y medios de comunicación difundieron una mentira. Reitero para ellos y la gente no existen cuentas en el extranjero.

“Continuaré caminando del lado correcto de la historia, con la frente en alto y el corazón por delante, sirviendo donde más se necesita”, aseguró, sin abundar sobre el tema relacionado con la revocación de su visa por el gobierno de Estados Unidos, que encabeza Donald Trump.

A diferencia de su mensaje del pasado domingo, también por X, en el cual informó de la revocación de su visa y defendió a su esposo Carlos Torres, a quien también le fue revocado el documento consular estadounidense, ayer la mandataria mexicana ya no se refirió a él.

A pregunta específica sobre si las autoridades de Estados Unidos ya le habían informado de las razones de la revocación de la visa de Ávila y su esposo, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió ayer, desde Palacio Nacional:

“Lo único que informaron fue lo que informaron públicamente, de que era un asunto privado, que era un asunto personal, así lo informó la Embajada de los Estados Unidos en México, y no hemos recibido mayor información.

“Entonces, no podemos seguir opinando hasta no recibir mayor información.

“Por cierto, sí quiero aclarar porque ayer algunos medios difundieron que ‘había un congelamiento de cuentas’. Hablamos con la gobernadora, y la gobernadora nos dijo que ella no tiene cuentas en el extranjero; esa es información de la gobernadora”.