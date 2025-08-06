García Harfuch confirma la detención de 27 presuntos integrantes de la célula criminal "Los Alfas"

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de 27 personas que presuntamente integraban una célula criminal autodenominada "Los Alfas".

A través de su cuenta de la red social X, el funcionario federal detalló que como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fue desarticulada dicha organización "con orígenes en Jalisco, operaba en el Valle de Toluca", en el Estado de México.

"Entre los 27 detenidos, se encuentra Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, identificado como líder del grupo delictivo, generador de violencia y objetivo prioritario", dijo el secretario.

García Harfuch explicó que durante la operación encabezada por la Fiscalía General del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de la Defena Nacional, la SSPC, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y las autoridades locales, se encontraron a dos víctimas que refirieron estar secuestradas.

En el operativo también se aseguraron armas de fuego, narcóticos y vehículos reportados como robados.

La banda "se dedicaba a la comisión de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, así como venta de narcóticos", detalló el comunicado emitido en conjunto por las secretarías de Seguridad y la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional y autoridades del Estado de México.

Dos adolescentes, de 16 y 17 años, se cuentan entre los capturados durante la redada en la que también se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre que ya fue identificado y que se hallaba desaparecido desde el pasado 23 de julio, según el comunicado.

La captura ocurre dos semanas después de que otro operativo, considerado por el gobierno "el más grande" hasta la fecha contra la extorsión, permitió desmantelar a un grupo criminal que controlaba grandes sectores de la economía de 14 municipios del Estado de México.

(Con información de AFP.)