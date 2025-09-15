Fuerzas federales desmantelan campamentos del crimen organizado en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales, realizaron una serie de operativos en distintos municipios de Sinaloa que dejaron como resultado el aseguramiento de armas, cartuchos, droga y equipo táctico, así como la inhabilitación de campamentos utilizados por grupos del crimen organizado.

En la comunidad de Guadalupe de los Reyes, municipio de Cosalá, personal naval fue agredido por civiles armados durante un recorrido de reconocimiento terrestre. La agresión fue repelida y, tras el control de la situación, se decomisaron:

1 fusil AK-47 calibre 7.62 mm

6 cartuchos calibre .50 mm

11 cargadores desabastecidos calibre 7.62 mm

2 cargadores desabastecidos calibre .45 mm

22 dosis de metanfetamina, 7 dosis de cocaína y 10 dosis de marihuana

3 placas balísticas y 2 chalecos tácticos

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de las carpetas de investigación.

De manera paralela, en Culiacán, durante patrullajes en el cerro de la Chiva, las fuerzas federales localizaron un campamento criminal en el que hallaron 2 cintas eslabonadas calibre 7.62 x 39 mm, 174 cartuchos del mismo calibre, 272 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45 mm, 6 cargadores y equipo de comunicación, además de chalecos y fornituras.

En Mazatlán, se detectaron e inhabilitaron tres campamentos más en la comunidad de Copales, donde se aseguraron 247 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm y 107 cartuchos calibre 5.56 mm.