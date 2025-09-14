Sinaloa celebrará Grito de Independencia de manera solemne

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, anunció que la celebración del Grito de Independencia se llevará a cabo de manera solemne, limitándose al acto cívico encabezado por los tres Poderes del Estado y las Fuerzas Armadas.

“Honrando mi deber y mi responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del estados, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del estado y de las Fuerzas Armadas”.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario señaló que la decisión se tomó como un ejercicio de alta responsabilidad, reafirmando que gobernar, significa responder al interés superior de las familias sinaloenses.

“Gobernar es asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de la gente. Sé que muchas y muchos sinaloenses esperan con entusiasmo la celebración, y agradezco profundamente la disposición de las y los artistas que habían sido invitados. Les pido comprensión e invito a que celebremos en nuestros hogares el orgullo de ser mexicanos”.

El gobernador agradeció a los artistas que se presentarían y destacó su profesionalismo por la disposición mostrada.