Fortalece Rubén Rocha en Sinaloa, pesca comercial y deportiva con 24.5 millones de alevines

En total se invertirán 12 millones de pesos en el repoblamiento en todas las presas y diques en 12 municipios

Presa Picachos, Mazatlán, Sinaloa, a 16 de julio de 2025.- En compañía de pescadores de diversas presas del estado, el gobernador Rubén Rocha Moya puso en marcha desde la presa Picachos, en la zona serrana del municipio de Mazatlán, el Programa de Repoblamiento de Presas y Embalses 2025, que consiste en el repoblamiento de 24.5 millones de alevines en las 12 presas que existen en el estado y diversos diques, ubicados en 12 municipios de Sinaloa, y que representa una inversión de 12 millones de pesos.

Justamente a la orilla del vaso de la presa Picachos, junto a la secretaria de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena; la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; y la dirigente de la Cooperativa Pesquera de Picachos, Eloísa Román Tirado, el mandatario estatal inició con la siembra de los primeros 900 mil alevines de tilapia que habrán de repoblar este embalse.

"El compromiso que hacemos con ustedes es estar atentos para que se beneficie esta actividad, y estamos atentos de la pesca porque de aquí vive otra gente, no nada más la familia de ustedes", les dijo el gobernador a los pescadores.

Además, el mandatario estatal hizo dos compromisos específicos con los habitantes de Picachos, no sólo con los pescadores, como es la construcción a partir de enero de una extensión del Cobaes aquí para que los jóvenes puedan cursar su preparatoria sin necesidad de trasladarse a Mazatlán o a otra comunidad, y un segundo compromiso más inmediato se refiere a desazolve del dique Virgen María, para que pueda ser aprovechado también para la pesca, condición que actualmente debido a la gran cantidad de flora acuática lo hace imposible.

En este evento se dieron cita los responsables de los cuatro centros de repoblación certificados con que cuenta Sinaloa, ubicados en Bacurato, El Varejonal, en Mazatlán y este mismo de la presa Picachos, que son los proveedores de los 24.5 millones de alevines que se sembrarán, y donde se lleva a cabo un trabajo muy especializado para garantizar la calidad del producto.

Al respecto, el gobernador Rocha los exhortó a continuar con esta labor científica, pues consideró necesario seguir avanzando en esta materia, que haya programas donde le den cabida a los avances científicos para que la producción pesquera en las aguas continentales sea cada vez mayor.

El gobernador Rocha también aprovechó la ocasión para reiterar que el programa de motores marinos y pangas se mantendrá este año, con un número que no será menor al entregado durante el 2024, cuando fueron dotados 534 motores con sus respectivas embarcaciones menores, programa que no sólo beneficia a los pescadores ribereños de esteros y bahías, sino también a quienes se dedican a la pesca en las 12 presas y diques, y que se trata de un programa que no lo tiene ningún otro estado de la República, lo mismo que el Bienpesca estatal, único también aquí en Sinaloa.

Por su parte, la secretaria de Pesca, Flor Emilia Guerra, destacó que también somos el único estado a nivel nacional que cuenta con este programa de repoblamiento de alevines, donde al inicio del gobierno del doctor Rubén Rocha Moya solo se contaba con un centro reproductor, que es el de la presa de Bacurato, en el municipio de Sinaloa, y ahora gracias al apoyo del gobernador ya se abrieron otros tres centros más, en El Varejonal, otro en Mazatlán y éste de la presa Picachos, avalados por las dependencias de Senasica, Conapesca y todas las instituciones federales que regulan esta actividad.

Además, Guerra Mena precisó que Sinaloa es primer lugar nacional en producción de tilapia, gracias a todos los productores de las presas y diques.

"Hace no más de un mes estuvimos en México, en el Foro del Futuro de la Tilapia, y Conapesca lo dijo, no lo digo yo, que Sinaloa está en primer lugar en producción de tilapia y eso es gracias a todos nuestros productores de las presas, quiero que sigamos siendo primer lugar", dijo la funcionaria.

La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, quien le agradeció al gobernador Rocha por la implementación de este programa, porque no solo se trata de la siembra de alevines a las presas, sino que significa también la siembra de una mayor calidad de vida para las familias que se dedican a la pesca en estas aguas continentales.

A nombre de los pescadores, la presidenta de la Cooperativa Pesquera Picachos, Eloísa Román Tirado, reconoció también esta voluntad del mandatario estatal, pues durante la creación de la cooperativa hace 9 años siempre estuvieron tocando la puerta al gobierno para traer estos apoyos, los cuales nunca habían aterrizado, sino hasta ahora.

También dirigió un mensaje, el presidente municipal de Concordia, Oscar Zamudio Pérez, en el cual agradeció al gobernador del estado el que vaya volteado a ver a estas comunidades que requieren tanto apoyo.

Acompañaron además al gobernador Rocha la presidenta de la Comisión de Pesca del Congreso del Estado, la diputada Rita Fierro Reyes; y el presidente de la Cooperativa Pesquera Las Iguanas, el señor José Carlos Lizárraga.