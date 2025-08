Sin fecha, firma de acuerdo EU-México en seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reculó sobre que esta semana se firme el acuerdo en seguridad con Estados Unidos.

“No, no. Tal vez se entendió mal (que se firmaría esta semana el acuerdo) No había puesto yo fecha de que esta semana; esta semana, digamos, está listo; pero no firmar, porque va y viene allá, acá.

“Y entonces, ya prácticamente está la redacción; el tema de la firma, todavía no se define cuándo se firma… no esta semana, está por firmarse, pero ya está listo el acuerdo de seguridad, y aquí lo podemos presentar para que sea muy transparente”, dijo.

Y añadió “¿Cuándo se va a firmar? ¿Cómo se va a firmar? Pues eso ya lo tenemos que definir. Pero el acuerdo está listo y parte de cuatro principios, el más importante: respeto a la soberanía”.

Es oportuno recordar que el pasado 31 de julio, en la conferencia presidencial matutina indicó que se estimaba que esta semana se aprobara el plan de seguridad.

“En la siguiente semana yo creo que se va a firmar, ya, el acuerdo. Entonces, digamos, eso resolvió cualquier tema que hubiera con relación a la seguridad”, sostuvo el jueves pasado.

A su vez Sheinbaum negó que la actuación del crimen organizado esté deteniendo la firma del acuerdo en seguridad como publicó recientemente el diario estadounidense The Wall Street Journal.

“No sé de dónde saca el Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien sus fuentes, porque no. Hay acuerdo, y hay colaboración, y hay cooperación permanente, y ya el texto está listo”, comentó.

Lineamientos y visita de Rubio

La mandataria mexicana reiteró que el acuerdo en seguridad con el vecino país del norte se basará en cuatro ejes fundamentales.

“Número uno: respeto a la soberanía; número dos: respeto a la territorialidad; número tres: confianza mutua; número cuatro; colaboración y cooperación, en ese marco”, dijo.

Por último, la presidenta de la República indicó que se está pendiente la visita del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, a México.

“Todavía en la última llamada que tuvo Juan Ramón de la Fuente con Marco Rubio, con el secretario del Departamento de Estado, quedó pendiente cuándo se haría, pero él tiene interés todavía en venir”.