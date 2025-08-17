Ezequiel Cárdenas Rivera: detienen en Matamoros a hijo de “Tony Tormenta”, ex líder del Cártel del Golfo

La madrugada de este domingo 17 de agosto de 2025, elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas detuvieron a Ezequiel Cárdenas Rivera, alias “Tormenta Junior” en la colonia Villa Española de Matamoros.

El hombre, identificado como hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”, fue asegurado tras un operativo de vigilancia en el que se detectó que conducía en estado de ebriedad.

Detención frente a Oxxo

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el aseguramiento se realizó a las 12:55 de la madrugada frente a una tienda Oxxo.

Los agentes interceptaron la camioneta de Cárdenas Rivera y, al realizar una inspección, localizaron un arma corta, un cargador y cinco cartuchos. Tanto los objetos como el detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), a donde fue trasladado.

El reporte oficial detalla que Cárdenas Rivera tiene una altura aproximada de 1.85 metros, complexión robusta, tez clara, cabello negro y barba. Al momento de su captura vestía una camisa y shorts verdes, además de tenis blancos.

Foto: Registro Nacional de Detenciones

Antecedente familiar: ¿Quién fue “Tony Tormenta”?

Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como “Tony Tormenta”, nació en 1962 en Matamoros y fue uno de los líderes más visibles del Cártel del Golfo. Tras la captura de su hermano Osiel en 2003, asumió el control de la organización criminal, vinculada al tráfico de drogas, extorsiones, secuestros y trata de personas.

El 5 de noviembre de 2010, efectivos de la Secretaría de Marina lo localizaron en la colonia Centro de Matamoros, donde se registró un enfrentamiento de más de dos horas que concluyó con su muerte, junto con la de cuatro de sus escoltas, además de tres marinos caídos en el operativo.