Explosión de pipa de gas en Iztapalapa: Aumenta a 15 la cifra de fallecidos

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó la tarde de este lunes sobre la muerte de una víctima más de la explosión de una pipa de gas, ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre.

Con este deceso aumentó a 15 la cifra de fallecidos a causa de este incidente registrado el pasado 10 de septiembre en el puente La Concordia.

Las autoridades capitalinas detallaron en un comunicado que la persona, que se encontraba en calidad de desconocida, estaba hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Unidad de Alta Especialidad "Dr. Victorio de la Fuente Narváez", del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las autoridades capitalinas han habilitado la línea telefónica 55 5683 2222 para que familiares puedan consultar información sobre las personas lesionadas.

Investigan las causas de la explosión

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que una de las principales líneas de investigación apunta a que la volcadura de la pipa se debió al exceso de velocidad, lo que desencadenó la explosión que afectó a decenas de personas y vehículos en la zona.

“Estamos próximos a concluir los primeros peritajes y el exceso de velocidad es una de las hipótesis que se investigan”, señaló la fiscal Bertha María Alcalde Luján.

Trasladan a una menor a hospital en Texas

La Secretaría de Salud capitalina también informó que una menor de dos años que resultó herida en la explosión fue trasladada del Hospital Centro México Siglo XXI al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas.

La dependencia destacó que esta medida pudo realizarse en colaboración con la Fundación Michou y Mau, con el objetivo de que la menor reciba atención médica de alta especialidad en beneficio de su salud.