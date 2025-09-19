Explosión de pipa: ascienden a 22 las víctimas mortales

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó ayer que subió a 22 la cifra de personas fallecidas a causa de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, el pasado día 10, en la alcaldía Iztapalapa.

“Confirmando que se mantienen 25 personas hospitalizadas, 37 personas ya fueron dadas de alta”, cita el mensaje que publicó la dependencia.

Norma Chávez Ortega, de 50 años y Abril Díaz Castañeda, de 34 años se sumaron a la lista de fallecidos.

La primera se encontraba internada en el Hospital Nacional de Rehabilitación, mientras que Díaz en el Hospital de traumatología Victoriano de la Fuente Narváez

Dos personas desconocidas

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, Bertha Alcalde informó que dos personas permanecen en calidad de desconocidas.

“La persona fallecida se trata de un hombre de entre 40 y 50 años, de 1.64 metros de estatura, complexión mediana, cabello castaño corto, piel moreno claro, con nariz aguileña; con un nombre probable de Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López”.

La segunda persona, una mujer —cuya posible identidad es Giovana— de entre 15 y 25 años, que recibe atención médica en el Hospital General Magdalena de las Salinas.