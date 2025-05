El exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, falleció a los 76 años de edad

El exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, falleció este viernes a los 76 años de edad, confirmó el diputado federal Javier Herrera Borunda, hijo del priista.

"Hace unas horas, mi padre entró en el sueño de la eternidad. Y vaya que será eterno. Fue un ejemplo de lucha incansable, liderazgo íntegro y amor profundo. Tocó incontables vidas con su presencia y su palabra", dijo el legislador del Partido Verde Ecologista a través de su cuenta de X.

En tanto, en la misma red social, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lamentó el fallecimiento de quien encabezó el gobierno veracruzano de 2004 a 2010.

"Gran político y hombre de palabra, siempre cercano a la gente, dejó huella con resultados y pasión por Veracruz".

¿Quién fue Fidel Herrera Beltrán?

Nació en Nopaltepec, Veracruz, el 7 de marzo de 1949.

Realizó sus estudios básicos en escuelas públicas de Veracruz y Oaxaca, mientras que cursó el Bachillerato en Xalapa.

Se tituló en 1971, como licenciado en Derecho, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se desempeñó como investigador en Ciencias Políticas y Administración Pública en The London School of Economics and Political Science, en la Universidad de Londres, Inglaterra.

Curs estudios sobre Derecho Humanitario en la Fundación René Cassin, de Estrasburgo, Francia y estudió Comercio Internacional en la McGill University, de Montreal, Canadá.

El priista fue diputado federal en cuatro ocasiones y una, senador de la República.