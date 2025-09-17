EU ofrece 5 mdd por datos para capturar al Ruso

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de Juan José Ponce Félix, alias el Ruso, considerado uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa y líder del grupo armado conocido como Los Rusos, vinculado a la facción de La Mayiza.

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), a Ponce Félix, también identificado como “Jesús Alexandro Sánchez Félix”, se le vincula con el tráfico de cocaína, fentanilo, metanfetamina y heroína hacia Estados Unidos, así como con la distribución de armas, secuestros, tortura y homicidios para proteger el territorio de su grupo en la frontera.

Por otro lado, está acusado de cuatro procesos judiciales en distritos federales de California por delitos relacionados con crimen organizado, conspiración para fabricar y distribuir drogas y lavado de dinero.

A través de un comunicado, las autoridades del país vecino del norte informaron que al Ruso también se le señala de financiar esquemas de corrupción que involucran a funcionarios de gobierno, policías y militares en México, con pagos mensuales superiores a un millón de dólares para mantener el control de su red de distribución de drogas.

Otros casos

Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra los principales grupos criminales de México, al ofrecer en conjunto más de 56 millones de dólares en recompensas por información que permita la captura o condena de líderes de cárteles como el de Sinaloa y Cárteles Unidos.

Además del Ruso, previamente el gobierno estadounidense había duplicado de 5 a 10 millones de dólares la recompensa por Alfredo Guzmán Salazar e hizo lo mismo por su hermano Iván Archivaldo Guzmán, ambos líderes de Los Chapitos, a quienes responsabiliza de la producción masiva de fentanilo y de la violencia en Sinaloa y otras entidades.

También se sumó la recompensa anunciada la semana pasada de hasta 26 millones de dólares por cinco líderes de Cárteles Unidos, incluyendo Juan José Farías Álvarez, el Abuelo, con la mayor oferta de 10 millones de dólares. Otros cabecillas como Nicolás Sierra Santana, el Gordo y Alfonso Fernández Magallón, Poncho, tienen una recompensa de 5 millones cada uno, mientras que por Luis Enrique Barragán Chávez, R5 y Édgar Orozco Cabadas, el Kamoni, se ofrecen 3 millones.