Especialistas alertan sobre diseño débil y discrecionalidad

El reciente entendimiento en materia de seguridad y el grupo de alto nivel anunciado por las autoridades de Estados Unidos y México tiene un diseño limitado, falta cooperación real entre ambos países; carece de reglas y límites claros, además de que sus mecanismos de supervisión deben ser transparentes, consideraron especialistas.

“El narcotráfico es un problema transnacional. Cada país por su parte no puede hacerle frente; se necesita una operación conjunta y de cooperación real”, explicó Jorelvy Calixto, especialista en seguridad y consultora externa de Global Thought.

La especialista consideró que el nuevo esquema se limita al intercambio de información e inteligencia, lo que, a su juicio, reduce sus posibilidades de éxito.

Por otro lado, recordó los “claroscuros” recientes en la cooperación binacional, como la supuesta “Operación Portero” anunciada por la DEA (Administración para el Control de Drogas) y desmentida el mismo día por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estos episodios dejan mucho que desear sobre qué tanto realmente están hablando y qué se está acordando tras bambalinas”, subrayó.

Además, consideró que los esfuerzos aislados, en temas como el tráfico de armas y el robo de hidrocarburos, “no van a llevar a mucho”, pues consideró que son necesarias estrategias bilaterales para combatir estas problemáticas.

T-MEC, un factor

También, advirtió que las presiones de Washington hacia México podrían intensificarse con la renegociación del T-MEC en junio de 2026. “Lo que pase en estos meses va a repercutir sí o sí en esa negociación, y Estados Unidos usará la parte comercial para exigir resultados en migración, fentanilo y seguridad”, señaló.

Por su parte, Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, señaló que si bien el discurso oficial subraya el respeto a la soberanía, lo preocupante es “lo que no se dice” sobre el alcance de este grupo binacional.

A su vez, cuestionó la falta de definiciones sobre los alcances del nuevo mecanismo: “¿Cuál es el alcance de esta supervisión binacional? ¿Hay un documento que le dé sustento legal? ¿O se va a operar con discrecionalidad, sin un marco normativo cierto y claro?”, planteó.

El académico alertó que este escenario puede reproducir dinámicas “perversas”, en las que Estados Unidos presiona a México —económica o políticamente— para obtener resultados inmediatos en seguridad. Por ello, insistió en que debe haber definiciones precisas sobre los alcances de la cooperación, especialmente respecto a la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional.

Sobre el tráfico de armas, Tirado Cervantes reconoció que será difícil avanzar mientras el lobby armamentista estadounidense mantenga su influencia en Washington. Aun así, consideró que es momento de que el gobierno mexicano demande mayor regulación en los puntos fronterizos y presione por mecanismos de supervisión más estrictos.

A su vez, insistió en que para no repetir errores del pasado es indispensable que la cooperación quede por escrito y sea pública. “En la medida en que haya claridad y transparencia, las acciones tendrán mayor eficiencia y legitimidad. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en acuerdos discrecionales que solo generan presiones políticas y poca efectividad”.

Finalmente, advirtió que los resultados solo serán tangibles si se ataca también a las redes de complicidad política y empresarial que sostienen al crimen organizado.