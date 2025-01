¿A quién envió Sheinbaum a la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina de este viernes que México estará presente en la investidura de Nicolás Maduro en Venezuela, luego de que en diversas ocasiones se le cuestionara sobre su asistencia y postura ante lo que ocurre en dicho país.

Sin embargo, la primera mandataria mencionó que no será ella quien asista al evento, el responsable de estar presente en la toma presidencial de Maduro será el embajador mexicano Leopoldo de Gyvés de la Cruz.

¿Cuál es la postura de México ante lo que ocurre en Venezuela?

Ante el arresto de la opositora María Corina Machado en Venezuela, poco antes de la toma de poder de Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo estar en contra de “criminalizar a la oposición política”.

"De todas maneras, nosotros nunca hemos estado a favor de, pues de la criminalización de la Oposición política, no estamos de acuerdo con ello, claro que respetamos, evidentemente, la soberanía de los pueblos, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasó, porque no sabemos, y bueno, esta es nuestra opinión",

Sin embargo, dijo que respetan las soberanía de los pueblos, además afirmó que no puede dar una respuesta clara hasta que Machado informe durante su conferencia de prensa que fue lo que ocurrió durante su detención y posterior liberación, tras participar un mitin en Caracas.

"Relacionado con esta dirigente opositora o al que está en Venezuela, primero hay que escuchar bien la información, creo que ella va a dar una conferencia de prensa el día de hoy para saber qué es lo que pasó”.

Además Sheinbaum dejo en claro que en México no se persigue a la gente por tener ideas diferentes a los gobernantes, ya que se respeta la libertad de opinión.

"Y lo hacemos en México, nosotros no perseguimos a nadie, ni por sus ideas, ni por sus opiniones, ni por, no estoy diciendo que se persiga en otros lados, sino en general, nosotros no estamos de acuerdo con eso, tiene que haber libertad", añadió.

Por su parte, Edmundo Gonzáles Urrutia quien es reconocido por diferentes países y por la oposición como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, se mostró orgulloso ante las diversas muestras de apoyo que ha recibido en las calles de dicho país.