Entrega Gobernador Rocha paquete de obras en la sindicatura de Tacuichamona por más de 20 millones de pesos

En la comunidad de La Chilla el mandatario estatal entregó la carretera que une la México 15 con esa población, además un camión para el traslado de estudiantes, acciones de vivienda y un sistema de agua en la comunidad de Las Flores.

“Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones que tienen nuestras sindicaturas”, afirmó el gobernador Rocha.

La Chilla, Culiacán, Sinaloa, 13 de agosto de 2025.- Dignificando la vida de la gente con obras con sentido social, que mejoren las condiciones de vida, refuercen la conectividad y la seguridad de la comunidad de La Chilla y Las Flores, el gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado del alcalde Juan de Dios Gámez, entregaron un paquete de obras, con una inversión superior a los 20.6 millones de pesos, en beneficio a los habitantes de la sindicatura de Tacuichamona,

En este encuentro con los pobladores de la sindicatura, el gobernador Rocha, además de escuchar las peticiones de los pobladores, mencionó que en todo el estado se trabaja por el bienestar de todos y para que los habitantes vivan mejor, consolidando un Sinaloa más moderno, mejor conectado y con igualdad de oportunidades. “Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones que tienen nuestras sindicaturas”, aseguró.

Asimismo, reiterando el compromiso de ser cercanos y atender las necesidades de la gente, se comprometió a realizar obras de rehabilitación en las escuelas de Tacuichamona y San Lorenzo, además la rehabilitación de las canchas deportivas en Pueblos Unidos. “Son 15 mil comunidades que tiene el estado a todas les tenemos que dar algo”, mencionó el gobernador.

Por su parte el edil municipal señaló que esta obra es parte del compromiso del gobernador Rocha y de su gobierno con la ciudadanía, afirmando que la comunidad tenía más de 50 años sin ser atendidas y esta carretera le da nueva imagen, pues tienen una vía de comunicación moderna, segura y que promueve el desarrollo económico de la zona. “Ahí van las obras, que hablan del testimonio de que aquí están los gobiernos de la Cuarta Transformación. Aquí están las manos de que estamos todas y todos haciendo cosas por el bien de la gente”, señaló Gámez Mendívil, destacando que esta obra es importante para los habitantes de la comunidad de La Chilla, pues evita que las familias queden incomunicadas en temporada de lluvias.

Cabe mencionar que este paquete de obras de más de 20.6 millones de pesos, incluyó la entrega de 5 viviendas, un autobús para el traslado de los jóvenes a centros educativos en Culiacán, un pozo profundo y sistema de agua en la comunidad de Las Flores y el tramo carretero a La Chilla, de 2 mil 200 metros lineales, que corresponde a la pavimentación número 82 de las comprometidas por el edil municipal durante su trienio.

Acompañaron al gobernador, Raúl Montero Zamudio, secretario de Obras Públicas; Hugo Echave, director de ISIFE; Gustavo Acosta, en representación de los beneficiados, regidores, síndicos y comisarios municipales, así como vecinos de las comunidades aledañas.