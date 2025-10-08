Entrega gobernador Rocha equipamiento para oficios del programa Saber Hacer

En total se beneficiaron a 150 mujeres y hombres a quienes se les hizo entrega de 740 equipos valuados en 1.2 millones de pesos para diversos oficios, como carpintería, herrería, plomería y electricidad

Culiacán, Sinaloa, a 8 de octubre de 2025.- El gobernador Rubén Rocha Moya entregó diversos equipos a 150 mujeres y hombres que previamente recibieron una capacitación gratuita en el ICATSIN en los oficios de carpintería, herrería, plomería y electricidad, así como capacitación empresarial por parte de la Secretaría de Economía, a fin de que puedan autoemplearse y dedicarse a estas actividades. Para ello, se les hizo entrega de manera gratuita de 740 equipos, valuados en su conjunto en un millón 200 mil pesos.

Para la entrega de este equipo, que tuvo lugar en la planta baja de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal estuvo acompañado por el secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, como responsable de este programa denominado “Saber Hacer”, que se lanzó en abril de este mismo año, y que se enmarca dentro del programa Equipa Sinaloa, mediante el cual ya se han entregado 13 mil 600 equipos y mobiliario a distintos microempresarios y emprendedores.

El gobernador Rocha destacó que este programa continuará para el resto de su administración, y además de la entrega gratuita de equipamiento a los beneficiados, dijo que a partir de ahora, ya una vez concluida su capacitación en el oficio que eligieron, podrán ser apoyados a través de la propia Secretaría de Economía con créditos preferentes desde 5 mil hasta 25 mil pesos para iniciar su negocio, a tasas muy bajas y con los primeros seis meses de gracia.

“Tenemos un programa como éste, como ya lo dijo el secretario de Economía, que hemos entregado muchos miles de equipos, y vamos a seguir apoyándolos, apoyándolas, vamos a seguir como lo hacemos ahora, ya llevamos 13 mil 600 equipos”, dijo el gobernador.

Por otra parte, el mandatario estatal celebró que en este tipo de oficios, aparentemente sólo para hombres, se hayan incorporado muchas mujeres, principalmente en electricidad, plomería y carpintería, lo cual dijo es la mayor celebración.

A su vez, el secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, se refirió al éxito que ha representado el programa Equipa Sinaloa, pues de una meta inicial de 4 mil equipos para todo el sexenio, con esta entrega de 740 equipos a emprendedores del Programa Saber Hacer, se alcanzó la cifra de 13 mil 600 equipos, triplicando la meta original.

“Este año definimos que este importante sector del autoempleo, en los oficios, era importante tomarlo en cuenta y por eso trabajamos de la mano con el ICATSIN, donde se capacitó gratuitamente a los 150 beneficiarios del día de hoy en los diferentes oficios, y no nada más eso, van a recibir equipos por un valor de 1.2 millones de pesos, alrededor de 740 equipos”, explicó.

A nombre de los beneficiarios, la señora Yedith Susana Castro Félix, le agradeció al gobernador Rocha y al secretario Velarde estos apoyos, pues representa una gran motivación para emprender sus oficios y obtener un ingreso familiar.

“Soy madre soltera de tres niños, y soy la voz representante de todos los beneficiarios de este programa Saber Hacer. Señor gobernador Rubén Rocha Moya, vengo ante usted y ante mis compañeros a darle un grato agradecimiento a nombre de todos nosotros por este equipamiento recibido, gracias por este apoyo y puedo decir que ha formado a mujeres emprendedoras, trabajadoras, autosuficientes y empoderadas”, dijo.

Cabe destacar que además de la capacitación técnica que recibieron los 150 beneficiarios en el ICATSIN, también recibieron formación empresarial por parte de la Secretaría de Economía, donde se les capacitó en marketing y en cómo emprender un micronegocio.

En Culiacán, los equipos se distribuyeron de la siguiente manera: 64 carpinteros recibieron 256 equipos, 52 electricistas 416 equipos y 34 herreros 68 equipos, destacando la participación de mujeres vinculadas por el Centro de Justicia para las Mujeres.

Con esta entrega, Culiacán se convierte en el décimo municipio beneficiado por Saber Hacer, sumándose a Mazatlán, Mocorito, Guasave, Eldorado, Elota, Badiraguato, Concordia, Juan José Ríos y Sinaloa de Leyva. Con la acción en Culiacán, el programa ha apoyado a un total de 244 personas con 1,196 equipos en todo el estado, y mantiene la meta de llegar a 450 beneficiarios con 2,350 equipos entregados.

Además del equipamiento, los beneficiarios pueden ser incluidos en el Catálogo Estatal de Oficios, aumentando la visibilidad y promoción de sus servicios, lo que contribuye al desarrollo económico local y la generación de oportunidades.

Con acciones como estas, la Secretaría de Economía reafirma su compromiso de impulsar los oficios que mueven la economía de Sinaloa, ofreciendo a los microempresarios las herramientas para crecer, profesionalizarse y generar confianza en sus comunidades.

También acompañaron al gobernador Rocha, el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez; la secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde; la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna; la directora del ICATSIN, Brenda García Félix; y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.