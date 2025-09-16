Se eleva a 17 la cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

El saldo de personas fallecidas por la explosión de pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, se elevó a 17, con la muerte en las últimas 24 horas de tres personas más, informó este martes la secretaría de Salud de la capital.

En su balance oficial al corte de las 10:00 horas (tiempo local) de este martes, la dependencia capitalina detalló que:

35 personas permanecen hospitalizadas

31 han sido dadas de alta

La capital mexicana se vio sacudida el pasado miércoles 10 de septiembre por el poderoso estallido del vehículo que transportaba casi 50,000 litros de gas cuando circulaba por el puente la Concordia, en el oriente de la metrópoli.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía local, es probable que el accidente se haya producido porque el vehículo pesado viajaba con exceso de velocidad.

Las pesquisas determinaron también que la pipa presentó una ruptura tras chocar con un objeto sólido, lo cual permitió la fuga del gas y su ignición.

La alcaldesa Clara Brugada ha dicho que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la ciudad, de 9.2 millones de habitantes, para evitar nuevas tragedias.