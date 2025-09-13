CDMX y Edomex entregan apoyos solidarios iniciales de 20,000 y 50,000 pesos a víctimas de explosión de pipa

Las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia comenzaron a recibir apoyos solidarios iniciales de 20,000 y 50,000 pesos, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Bugada.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que la reparación del daño debe ser por parte de la empresa Siza del Grupo TOMZA. No obstante, los gobiernos de la CDMX y Edomex comenzaron la entrega de lo que denominaron “apoyo solidario”, que pueda servir para los pasajes, comida, o lo que estén necesitando ahorita los familiares de las personas afectadas.

“Entonces quiero dejarlo muy claro: es inicial, apoyo inicial, ¿por qué?, porque necesitamos conocerlos, porque necesitamos ver quiénes son jefes de familia, quiénes perdieron lo que tienen, quiénes son cada uno, el rol que jugaban en su familia; y teniendo este diagnóstico, entonces, estaremos avanzando en lo que falta”, comentó

En conferencia de prensa, Clara Brugada agregó que por parte de su administración se están ofreciendo los servicios funerarios para quienes desafortunadamente fallecieron.Asimismo reiteró que en los próximos días se indicará de qué manera se continuará apoyando a todas las familias afectadas por la tragedia ocurrida el jueves 10 de septiembre.

A su vez, César Cravioto Romero, secretario de Gobierno, indicó que el apoyo de 20,000 pesos es para quienes se encuentran hospitalizados, mientras que el monto de 50,000 pesos es para el caso de quienes fallecieron..

“En un primer bloque vamos a apoyar con 68 apoyos: 44 la Ciudad de México, 24 el estado de México, pero seguramente habrá algunos más que falten y ya nos coordinaremos con el Estado de México”, detalló.

Ayer empezamos a entregar estos apoyos, hoy continuaremos y seguramente terminaremos el día de mañana.

Parte médico

La secretaria de Salud de la CDMX, Nadine Gasman Zylbermann, informó que hay 17 pacientes en situación crítica.

Respecto a la nieta de Alicia Matías, mujer de 49 años que falleció días después debido a las graves quemaduras que sufrió por proteger a su pequeña, la funcionaria mencionó que está hospitalizada en el Siglo XXI, en donde se le reporta grave, pero estable.