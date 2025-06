Elección Judicial 2025... entre retrasos, confusión y poco interés en salir a votar

Este domingo se materializó la primera elección judicial de nuestro país y con ella los retrasos, la confusión, y el poco interés de la ciudadanía para salir a votar por sus jueces, magistrados y ministros.

En un recorrido hecho por diferentes casillas de las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Azcapotzalco, se pudo observar la poca afluencia de votantes. Incluso, hubo casillas, como la ubicada en la sección 0043 de la alcaldía Azcapotzalco, en las que en diferentes momentos de la mañana, sólo había una persona votando.

Mientras que en otras el flujo de votantes fue mayor, pero sin rebasar las 10 personas; así se observó en la casilla seccional 4709, instalada en la escuela primaria Belisario Domínguez de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde además la ciudadanía se vio obligada a esperar más de 15 minutos para ingresar al recinto, pues hubo votantes, en su mayoría personas de la tercera edad que tardaban hasta 25 minutos en emitir sus sufragios.

“Nos fue muy bien. El trato fue bueno. Nosotros trajimos nuestras anotaciones que hicimos un día antes y sabíamos que debíamos votar”, comentó una pareja de personas de la tercera edad a su salida de esta casilla.

Y es que, al igual que esta pareja, muchos de los electores decidieron votar con “acordeón”; ya sea hechos por ellos mismos o los distribuidos de manera ilegal.

Por otro lado, también fue posible observar algunas de las dificultades presentes a la hora de emitir el voto, tales como largas esperas para ingresar a emitir a los centros de votación; mientras que una vez adentro, el número de boletas, su diseño y los colores llegó a causar confusión entre los votantes.

“Me tardé en votar porque no podía ver bien los números y los colores. El lugar estaba muy obscuro y se me hizo pesado porque la mampara estaba muy abajo; la verdad también me confundí un poco con tantos nombres, pero al final decidí votar porque ya se gastó en esto y no quiero que roben mi voto”, expresó otra de las votantes, quien dijo haber tardo unos 15 minutos en votar.