Ejecutivo propone a Nestor Vargas para miembro del OAJ

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reveló que propondrá como integrante del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial federal a Nestor Vargas, exconsejero Jurídico de la CDMX durante su administración al frente de la capital.

"Hay un nuevo órgano administrativo que también tiene cierta autonomía por ley y ese órgano va a determinar también todo el criterio de austeridad que tiene que tener el Poder Judicial (…) Voy a proponer a quien fue consejero jurídico mientras fui jefa de Gobierno: Néstor Vargas, él es mi propuesta”, indicó Sheinbaum en su conferencia de prensa ayer.

De acuerdo con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el OAJ sustituirá, junto al Tribunal de Disciplina Judicial, al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF), como las instituciones encargadas de la gestión y vigilancia de los juzgadores federales en el país.

El OAJ estará integrado por cinco consejeros que durarán en su encargo seis años; de ellos uno será propuesto por el Ejecutivo federal (Vargas), mientras que uno más será electo por el Senado y tres por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este nuevo órgano de justicia entrará en funciones a partir desde septiembre próximo cuando deje de funcionar el CJF. Entre sus funciones está la de definir las comisiones y áreas administrativas; supervisar la carrera judicial.

Además de analizar los casos de responsabilidades administrativas y remover a los jueces en los términos que determine el Tribunal de Disciplina Judicial.

Quién es Vargas

El exconsejero jurídico de la CDMX ha sido cercano a Sheinbaum desde que era jefa delegacional de Tlalpan.

Su carrera en el servicio público, de acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México, se remonta a 1999 cuando ingresó al Servicio Profesional del Instituto Electoral del Distrito Federal.

En 2006 fue electo por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como consejero electoral del Consejo General del Instituto, además fue presidente del Consejo General de este organismo en el periodo de la gestión 2006-2013.

En 2014 fue asesor en la Cámara de Diputados, puesto que ostentó hasta julio de 2015.

Entre octubre del 2015 y marzo de 2016 fue asesor de Sheinbaum como jefa delegacional. Después, entre enero del 2017 y noviembre del 2018 fungió como asesor jurídico de víctimas en la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

En cuanto a su preparación es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública también por la UNAM.