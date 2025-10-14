Diputados aprueban en lo general las reformas a la Ley de Amparo

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general las reformas a la Ley de Amparo planteadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El documento que modifica la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución política, fue aprobado la tarde de este martes con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones.

Este dictamen también reforma el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Tras la aprobación en lo general, los legisladores continuaron con la discusión en lo particular.

La Mesa Directiva informó que se presentaron propuestas de modificación de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, a los artículos 3, 5, 7, 25, 26, 27, 28, 30, 59, 60, 82, 107, 111, 115, 121, 124, 128, 129, 135, 137, 138, 146, 148, 166, 168, 181, 186, 192, 260, 262 y 271.

En tanto, del Código Fiscal de la Federación, al artículo 124 y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al artículo 3, así como a los transitorios Primero, Segundo, Tercero Cuarto y Quinto.