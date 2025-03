Diputados aprueban en comisiones el dictamen sobre no reelección y "nepotismo electoral"

Por unanimidad de votos, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, avalaron, sin modificaciones, la minuta para prohibir en la Constitución la reelección consecutiva y el “nepotismo electoral”.

Dicho dictamen, que será debatido este martes en el Pleno de San Lázaro, mantiene la modificación hecha por el Senado de la República en la que se pospone la entrada en vigor de esta reforma hasta 2030, y no en 2027 como lo planteó la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No obstante, en Comisiones se advirtió que las propuestas de modificaciones serán presentadas en el Pleno.

La minuta, también prohíbe la reelección inmediata en la Constitución Política para los cargos de diputaciones, senadurías, Presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, jefatura de gobierno, alcaldías y concejalías.

Mientras que en materia de nepotismo electoral se indica como requisito que las personas que busquen participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado.

Durante la discusión, Morena y sus aliados, el PT y PVEM, aseguraron que esta reforma va en contra de la perpetuación de ciertas élites en cargos representativos y se revitaliza el principio representativo, así como que personas con vínculos familiares o de pareja con funcionarios o funcionarias en ejercicio, se beneficien indebidamente de su posición de poder.

No obstante, la diputada Gabriela Jiménez (Morena) reconoció que pese a tener pláticas con diferentes fuerzas y grupos parlamentarios para regresar la prohibición del nepotismo al 2027, no alcanzan los votos en el Senado para revertir la modificación

"Después de un análisis político profundo, sabemos que, si modificamos el dictamen, regresará al Senado. Y que en el Senado no contamos con los votos y con los números suficientes para que pueda hacerse realidad el cambio... es muy importante que nuestra presidenta sepa que cuenta con su bancada, que cuenta con las diputadas y diputados federales, y que estamos a favor de que no haya más amiguismo, que estamos a favor que no haya más tráfico de influencias, que la política debe abrir sus puertas al talento y no al privilegio”.

Mientras que el también morenista, Gabino Morales Mendoza, aseguró que la presidenta cuenta con un respaldo sólido e inquebrantable de Morena y sus aliados, ello en referencia a los señalamientos de la oposición sobre un rompimiento en la 4T, por la modificación hecha a la iniciativa original. "Nada más quisiera enfatizar que la presidenta de la República tiene todo el respaldo de la bancada de Morena, del PT y del Verde. Aquí no se rompe nada", afirmó.

Previamente, el coordinador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, reiteró que su bancada respalda “en sus términos” la minuta sobre nepotismo y no reelección, pues defendió que la modificación hecha en el Senado solo es para homologar fechas.

“Vamos con el dictamen aprobado en el Senado de la República, que es y respalda las iniciativas de la presidenta, con un ajuste, que es lo más normal que se hace, en una homologación de fechas”, indicó al tiempo que descartó que esta reforma sea una dedicatoria para al PVEM; “no hay dedicatorias para nadie, ni debe de haber dedicatorias, ni se tiene que legislar en ese sentido”, sostuvo.

PAN lanza "Reto Andy"

En comisiones, la vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Noemí Luna Ayala, destacó que su bancada está de acuerdo con erradicar el nepotismo, no obstante, consideró que no es suficiente por lo que propuso ampliar la reforma para no pueda postularse a la Presidencia ningún pariente directo del Presidente en, al menos, 10 años.

“Tenemos la oportunidad para hacerlo en serio, porque la iniciativa de la presidenta se limita a la sucesión directa en el cargo; pero deja intactas las redes familiares en el poder…¿Qué proponemos? ¡que no pueda postularse a la Presidencia de la República ningún pariente directo del Presidente en turno hasta que hayan pasado, al menos, 10 años! ¡Ese es el reto que le lanzamos el PAN a los oficialistas!

“¿Vamos en serio en contra del nepotismo? ¡pues es el “reto Andy”! No permitamos que sean familias las que sigan empoderándose como si esta nación fuera una monarquía y no una democracia”, lanzó.

En el mismo sentido, el diputado Sergio Gil (MC) señaló que la reforma es un paso contra esa práctica, pero México requiere una reforma política profunda y “no en pedacitos”, por lo que llamó a considerar el nepotismo cruzado, incluir al Poder Judicial y al Ejecutivo, y no limitarlo a la inmediatez de un proceso electoral.