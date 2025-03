Buscarán en Morena consenso para prohibir el nepotismo a partir del 2027

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, la diputada Gabriela Jiménez Godoy, adelantó que su bancada buscará un gran consenso con las demás fuerzas políticas para prohibir el nepotismo a partir de 2027, y con ello revertir la reforma aprobada en el Senado de la República y respetar la propuesta original de la Presidencia.

De acuerdo con la diputada, Morena y sus aliados corregirán “la reserva aprobada por la Cámara Alta para garantizar la transparencia de los procesos electorales y eliminar prácticas que perpetúan élites en el poder”, pues, agregó, se debe “fortalecer la democracia con una renovación constante de los cargos”.

En este sentido, la también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales adelantó que hoy lunes se discutirá el anteproyecto en las Comisiones de Reforma Política-Electoral y Puntos Constitucionales de San Lázaro y posteriormente, se turnará a la Mesa Directiva para que mañana martes sea debatido y votado en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Cuestionamientos

Por otro lado, el senador de Morena Félix Salgado Macedonio advirtió que los estatutos de su partido no están por encima de la Constitución por lo que de ser candidato al gobierno de Guerrero en 2027, ganar la elección y suceder en el cargo a su hija Evelyn, no incurriría en “nepotismo electoral”.

“El (Artículo) 35 constitucional, ¿que dice?: ‘Todo mexicano tiene derecho a votar y a ser votado’. ¿Cómo le borro, cómo le quito esa garantía individual a las personas? No puedo. El (Artículo) 39 constitucional establece que ‘el poder dimana del pueblo’. El poder no dimana de una persona; o sea, la gobernadora no me va a hacer el gobernador.

Reprochó que Morena pretenda dejarlo en desventaja frente a los senadores Ruth González y Saúl Monreal Ávila, esposa y hermano de los gobernadores de San Luis Potosí y de Zacatecas, respectivamente, e integrantes de la autodenominada Cuarta Transformación, quienes aseguró que serán candidatos a gobernadores del PVEM y del PT-PVEM dentro de tres años.