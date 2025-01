La declaración de los cárteles como grupos terroristas no ayuda: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar a los cárteles como grupos terroristas no ayuda. Lo que se requiere dijo, es la colaboración dentro del marco del respeto mutuo.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, destacó que la estrategia de seguridad que implementa su gobierno busca dimisnuir la violencia en el país, combatir el tráfico de armas desde Estados Unidos y evitar que llegue fentanilo desde México a la Unión Americana y a cualquier otro lugar del mundo.

“Lo que no quiere el presidente Trump es que no llegue fentanilo a Estados Unidos. Qué queremos nosotros, que no llegue a ningún lado y estamos trabajando en ello; lo que queremos es colaboración… coordinación y colaboración en el ámbito del respeto mutuo y del respeto a la soberanía”, expresó.

La mandataria expuso que actualmente un equipo de abogados del gobierno está analizando las implicaciones de la designación de los cárteles de droga como organizaciones terroristas por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos.

El análisis jurídico que están realizando busca saber qué implicaciones tendría la medida para organizaciones no vinculadas con el crimen organizado y si podría generar un problema económico.