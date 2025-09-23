Dania Ravel acusa intento de inhibir independencia en decisiones del INE

La Consejera Dania Ravel Cuevas dio a conocer que, cuatro años después, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) le abrió un procedimiento de responsabilidad administrativo por su voto a favor de suspender la organización de la consulta de Revocación de Mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, derivado de un recorte presupuestal.

Según lo expuesto por la propia consejera del INE, el pasado 18 de septiembre se le notificó el inicio de un procedimiento de responsabilidades por aquella decisión colegiada de 2021, lo cual calificó como una persecución en contra de quienes tuvieron una visión jurídica distinta.

“Perseguir a los miembros de un órgano colegiado por sus valoraciones jurídicas y votaciones tiende a inhibir la independencia en las decisiones de sus integrantes. Los Acuerdos y Resoluciones del INE son revisados por el TEPJF, y la falta de coincidencia en la valoración jurídica entre la autoridad jurisdiccional y administrativa jamás ha sido ni debe ser materia de persecución penal o administrativa en contra de quienes tuvieron una visión jurídica distinta, como se pretende hacer ahora”, señaló a través de redes sociales.

Ravel Cuevas recordó que el caso se remonta a un acuerdo aprobado por el Consejo General en diciembre de 2021, que pospuso temporalmente la realización de una Revocación de Mandato en los términos requeridos por la ley (instalando el mismo número de casillas que en la elección presidencial pasada).

La consejera Dania Ravel Cuevas sostuvo que no deja de ser llamativo que desde el 22 de diciembre de 2021 (fecha en la que se presentó la queja) hasta el 25 de febrero de 2025, fecha en la que se requirieron los expedientes personales de otros denunciados, no se habían realizado diligencias de investigación más allá de algunas certificaciones.

“Fue hasta el 12 de junio de 2025 cuando se formuló otro requerimiento a la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, en el que se solicitó, entre otros, mi expediente personal. Así 4 años después y ya con el proceso de consulta de revocación de mandato realizado de manera eficaz y eficiente según el análisis de la SCJN, me notifican el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas en mi contra derivado de una decisión colegiada fundada y motivada”, alertó.