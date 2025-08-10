CURP biométrica: ya la puedes tramitar en este módulo piloto en CDMX; estos son los requisitos

El Director General del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), Félix Arturo Arce Vargas, anunció durante su participación en la pasada Feria de las Afores que ya está en operación un módulo piloto en la capital del país para tramitar la CURP biométrica, una versión reforzada de la Clave Única de Registro de Población que incorpora datos biométricos para fortalecer el derecho a la identidad y prevenir la suplantación de personas.

Este nuevo documento, regulado por el decreto publicado el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), será el documento nacional de identificación obligatorio con aceptación universal en todo el territorio mexicano, disponible en formatos físico y digital.

¿Qué incluye la CURP biométrica?

Además de los datos tradicionales (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo/género, lugar de nacimiento y nacionalidad), la CURP biométrica incorporará fotografía del rostro, huellas dactilares de ambas manos, escaneo de iris y firma electrónica.

Su integración estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, a través de Renapo, mediante dos mecanismos:

Transferencia de datos biométricos ya existentes en otras dependencias, con autorización previa del titular.

Captura directa en módulos habilitados por la Segob.

“Es voluntaria y gratuita para la población. No sustituye otras identificaciones como el INE, y su objetivo es blindar nuestra identidad, no ponerla en riesgo”, subrayó Arce Vargas, quien también aclaró que no se tomarán datos como voz, ADN ni muestras de sangre.

Módulo piloto en CDMX

Quienes deseen tramitarla pueden acudir al módulo de Renapo en Calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de la Glorieta de Insurgentes.

Horario de Lunes a Viernes de 08:30 A 14:30 HRS. Puedes sacar cita a través de la página: https://citas.renapo.gob.mx/citas/

Requisitos para mayores de edad

Acta de nacimiento certificada y actualizada.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses),

CURP certificada.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Correo electrónico personal activo.

Seguridad y resguardo de datos

El documento incluirá un código QR que solo autoridades autorizadas podrán leer para acceder a los datos biométricos, los cuales no estarán impresos.

Fechas clave de implementación

17 de julio de 2025: Entrada en vigor del decreto.

15 de octubre de 2025: Fecha límite para desarrollar la Plataforma Única de Identidad, habilitar mecanismos de integración de datos y que todas las dependencias incluyan la CURP como requisito en trámites y servicios.

14 de noviembre de 2025: Fecha límite para que Segob establezca el programa de integración de datos biométricos de niñas, niños y adolescentes.

16 de octubre de 2025: Todas las instituciones deberán reconocer la CURP biométrica como documento válido.

