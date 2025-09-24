Cuestionan a Icela por huachicol fiscal e hijos de AMLO

En medio de críticas de diputados de la oposición sobre el crecimiento de la violencia y las redes de huachicol, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodriguez, defendió los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum al asegurar que no protegen a quien incurre en actos de corrupción; “trátese de quien se trate”.

Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Icela Rodríguez Velázquez dijo reconocer que existen retos y desafíos importantes para brindar seguridad al país.

No obstante, reafirmó desde tribuna que en México no “hay margen para la impunidad”, al tiempo que aseguró que las instituciones son fuertes y hay la voluntad política para garantizar cero impunidad a quienes traicionen la confianza del pueblo.

“Habrá castigo y sanción para quien cometa un delito, sin importar su nivel jerárquico o su posición económica (…) Hay que dejar claro que desde el gobierno de México no se protege a persona alguna que incurre en actos de corrupción, que traicione nuestros principios o que haya incurrido en un delito comprobado.

“Nosotros no encubrimos a nadie. Cada quien, desde la posición o responsabilidad que tiene o que ocupa o que ocupó deberá responder por sus actos ante la ley y ante el pueblo (...) Cero impunidad, trátese de quien se trate”, respondió la secretaria ante las críticas de la oposición sobre las redes de corrupción ligadas al huachicol.

Y es que previamente, el diputado panista, Marcelo de Jesús Torres, cuestionó a Rosa Icela Rodriguez sobre el combate al huachicol de los gobiernos de Morena, pues acusó que aunque se insiste en que este delito fue combatido, “la realidad es que se convirtió en la mayor red de corrupción de este sexenio”.

“Secretaria, hoy le dejo tres preguntas que millones de mexicanos le hacen. Cuántos muertos más necesita este gobierno para dejar de maquillar cifras y garantizar paz verdadera. Hasta cuándo seguirán encubriendo la red de huachicol que involucra a los propios hijos de López Obrador. Por qué. Porque sí hay denuncias formales y pruebas en la Fiscalía. Este gobierno bloquea la investigación contra el llamado Cártel de Palenque”, acusó el diputado panista.

En el mismo sentido, la diputada del PRI, Graciela Ortiz González, señaló como “preocupación” que en todo el Informe de Gobierno y en su comparecencia no existe ningún tipo de autocrítica ni una sola reflexión sobre temas que, dijo, son una realidad, como el tema de la corrupción en el caso de “Segalmex y Birmex, la red de huachicol fiscal, la opacidad y poca transparencia, el crecimiento de la inseguridad, la falta de atención a víctimas, el abandono del federalismo de manera particular y el crecimiento exponencial del crimen organizado en todo el territorio nacional”.

No obstante, la secretaria de Gobernación mantuvo su defensa a los gobierno morenistas, pues mostró su rechazo categórico a cualquier “campaña de linchamiento, acusación sin sustento, así como a calificativos (…) que buscan dañar la vida pública, generar información sin pruebas que lo respalden, como lo que se pretende hacer con el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Finalmente, la secretaria de Gobernación reconoció que uno de los principales retos como gobierno, es consolidar la transformación que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin fallarle a la ciudadanía en su demanda de construir un país libre, soberano, verdaderamente democrático y seguro.