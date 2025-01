La cuenta regresiva ha comenzado: México se blinda ante la amenaza de deportaciones masivas

A unas horas de que inicie el gobierno del presidente Donald Trump, en Estados Unidos y con ello pudieran hacerse efectivas sus amenazas de expulsiones masivas de migrantes sin documentación en regla, las ciudades mexicanas situadas en la frontera norte del país se preparan para enfrentar un crecimiento súbito de deportaciones. Están a la expectativa.

Si bien autoridades federales, estatales y municipales tienen previsto habilitar 25 albergues temporales en ciudades de la frontera, actualmente son las organizaciones civiles, muchas de ellas religiosas, las que ofrecen el mayor número de espacios en refugios, más experiencia y los que resultan más confiables para los migrantes.

Con la aproximación de la hora en que el hoy presidente electo estadounidense asuma el cargo, han comenzado a plantearse los escenarios de lo que vendrá: 80% de las personas deportadas serán mexicanos y la mayoría serán enviados por garitas de Tamaulipas y Chihuahua, no por Baja California donde, hasta 2023 ocurría el mayor número de deportaciones y cruces.

Bernardo Méndez Lugo, director de la organización de América Sin Muros, recordó que cuando Estados Unidos puso en marcha el operativo “Tolerancia Cero”, entre 2017 y enero de 2021, solo alrededor de 20% de los migrantes regresados a México desde ese país no eran mexicanos.

Además, debido a que en Texas las autoridades locales comulgan con la política de Trump, es muy probable que el grueso de las deportaciones sea por esa región.

REUTERS/Roberto SchmidtArchivo

En su opinión, el país debería prepararse para la llegada de al menos dos millones de personas.

Además, en su opinión, es muy probable que den prioridad a la deportación de migrantes que tienen más tiempo viviendo sin documentos en Estados Unidos, porque son los que ya tienen identificados en dónde se encuentran e, incluso, podrían utilizar (de manera ilegal) la información del pago de impuestos.

Trabajadores de albergues y organizaciones civiles, así como autoridades de los tres niveles de gobierno de ciudades de la frontera norte del país, se encuentran a la expectativa y preparándose.

Si bien actualmente los albergues para migrantes de las ciudades fronterizas de Tamaulipas, Coahuila, Sonora y Baja California se encuentran con ocupaciones bajas, han comenzado a acopiar alimentos y acondicionar instalaciones para estar preparados ante escenarios de alta demanda.

Hace unos días, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que, en caso de una decisión del gobierno de Estados Unidos que implique deportaciones masivas hacia México, su gobierno tiene un plan. “Nosotros estamos preparados y vamos a presentarlo en su momento, no necesitamos adelantarlo”.

Dijo que se ha estado trabajando desde hace varios meses, para poder recibir a nuestros connacionales de la mejor manera en caso de que haya deportaciones.

Fuentes de Naciones Unidas consultadas por este periódico, señalaron que en estos momentos la prioridad debe ser desplegar acciones de carácter humanitario con el fin de evitar una crisis de esa naturaleza en la región y después enfocarse en la reintegración sostenible de las personas migrantes, lo cual implica expedirles documentos, ofrecerles opciones de empleo y protección social independientemente de su nacionalidad.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, en 2024 ocurrieron 190,491 “eventos de devolución” de mexicanos desde Estados Unidos. 38% ocurrieron por garitas de Sonora, 26% de Tamaulipas, 23% de Baja California, 8% de Chihuahua y 4% de Coahuila.

Gráfico EE: Nayelly Tenorio

Tamaulipas se prepara para recibir a la mayor parte de retornados

El 10 de enero pasado, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que esa entidad del noreste del país tiene la capacidad y la organización para enfrentar las situaciones que puedan presentarse ante una eventual repatriación masiva de connacionales por la frontera norte del estado.

Dijo: De ninguna manera nos sentimos rebasados; tenemos la capacidad y la organización para poder salir adelante de los problemas que tengamos que enfrentar en unidad con la federación.

De acuerdo con el gobierno del estado, en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros hay al menos nueve albergues con capacidad para atender hasta 6,000 personas y se espera habilitar varios más con otros 7,500 espacios, para llegar a unos 13,500 en la zona fronteriza. Además, podrían recibirse a 5,000 migrantes más en ciudades al centro y sur de la entidad. Organizaciones civiles consultadas por este periódico refieren que actualmente hay 14 refugios, en la zona fronteriza tamaulipeca con alrededor de 10,000 espacios.

Datos del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, señalan que históricamente Tamaulipas es el segundo estado que más deportaciones de connacionales recibe desde Estados Unidos (sin contar 2024), solo superado por Baja California y de los que llegan en esa condición 48% arriban por Nuevo Laredo, 32% por Reynosa y 20% por Matamoros.

Durante el gobierno del presidente Donald Trump (de enero de 2017 a enero de 2021), fueron deportados por Tamaulipas 247,719 personas, mientras que, de enero de 2021 a enero de 2024, es decir, durante lo que va de la administración del presidente Joe Biden, fueron 190,884 personas. En 2023 fueron 69,597 y en 2024 la cifra llegó a 49,477 mexicanos.

Foto: Reuters.

Nuevo Laredo alista cinco albergues

De acuerdo con Esther Vallado, vocera del albergue Nazaret, de Nuevo Laredo, en esa ciudad hay 12 albergues para migrantes, pero actualmente solo funcionan cinco.

Según el gobierno del estado el albergue Nazaret, fundado por misioneros scalabridianos, tiene espacio para atender alrededor de 400 personas y 100 familias. Junto con los otros espacios que ya funcionan habría espacio para 4,000 personas.

En entrevista, la activista dijo que en este momento lo relevante es si el Instituto Nacional de Migración tiene la capacidad para atender como se debe a las personas que sean devueltas a territorio mexicano, tanto las nacionales, como extranjeras, pues las ciudades fronterizas, siempre se vuelcan a atender a los migrantes, cuando hay la necesidad.

Indicó que los albergues se preparan para atender a los migrantes y destacó que esa ciudad seguramente será capaz de atender a los mexicanos que sean devueltos por esa frontera; sin embargo, dijo que, si el gobierno estadounidense decide expulsar a personas de otras nacionalidades a México, va a necesitar otro tipo de atención para lo cual las autoridades deben diseñar un plan específico para ello.

Mencionó que en ese caso se deben garantizar los procedimientos administrativos correctos y el respeto a sus derechos humanos desde que los reciben hasta que sean repatriados a sus países de origen. “Migración debe tener instalaciones adecuadas para recibirlos”.

Dijo que en caso de ser necesario, el gobierno municipal tiene previsto utilizar como albergues el Poliforum La Fe y la Plaza Morelos, donde se podría albergar a más de 7,000 personas.

Reynosa tiene listos al menos 4 refugios

En Reynosa hay cuatro albergues con alrededor de 6,850 espacios.

Héctor Silva, director de los albergues Senda de Vida, de esa ciudad mexicana, vecina de las estadounidenses Hidalgo y McAllen, explicó a este periódico que el refugio senda de Vida Uno tiene capacidad para atender a 2,500 personas y Senda de vida Dos para 4,000 personas.

Hasta la semana pasada en el Uno había alrededor de 500 personas y en el Dos 200.

Explicó que en Reynosa hay otros dos albergues con capacidad para atender alrededor de 350 personas. El albergue Nuestra Señora de Guadalupe 250 espacios y Kaleo a 100.

Comentó que durante varios meses del año pasado las casas de migrantes en Reynosa “estuvieron hasta al 100% de su capacidad”.

El activista comentó que hasta ahora no se ha percibido un incremento en la llegada de migrantes a la zona, sin embargo, los albergues se preparan para atender a las personas que requieran refugios si se cumplen las amenazas del presidente Trump, de realizar deportaciones tumultuarias, lo cual es muy posible.

Directivos de organizaciones sociales que tienen como causa la ayuda a migrantes han tenido algunas reuniones con autoridades estatales, sin embargo, con el gobierno federal no ha habido ningún contacto, indicó.

En opinión del activista, para las autoridades municipales será suficiente atender la demanda con los albergues que administran las organizaciones sociales, pero estarán atentos para habilitar espacios si se necesitan.

“Hasta el momento no se ha arrimado ningún organismo del gobierno, pero esperemos que tanto el gobierno federal como el estatal le pongan un poquito de atención para esta gran necesidad y para que al rato, no se vayan a estar echando la bolita uno al otro diciendo a mí no me corresponde”.

Matamoros tiene listos tres sitios para migrantes

En Matamoros operan cuatro refugios de los cuales tres son operados por la diócesis de Matamoros-Reynosa y uno el gobierno federal, que es el albergue Alfredo Pumarejo, ubicado en las antiguas instalaciones del Hospital General de Matamoros, puede atender hasta 1,500 personas.

De los cuatro administrados por la Diócesis destaca El San Juan Diego y San Francisco de Asís, que cuenta con 600 espacios, el Albergue San Juan, alrededor de 200 y El Albergue El Buen Samaritano 100.

Ciudad Juárez, Chihuahua tiene listos 23 refugios con 2,700 espacios

En Ciudad Juárez, Chihuahua, el director de derechos Humanos del ayuntamiento, Santiago González Reyes informó que el municipio opera el albergue Felipe Ángeles, con capacidad para atender 200 personas, en tanto el gobierno federal administra el Centro Integrador Leona Vicario, con 900 espacios.

A ellos se suman otros 21 albergues operados por organizaciones sociales, principalmente religiosas. Entre todos tienen una capacidad para atender alrededor de 2,700 migrantes.

Remarcó que, como ciudad no se hace distinción entre mexicanos y extranjeros.

Según el funcionario, actualmente los albergues de esa localidad se encuentran a 20% de capacidad.

Asimismo, expuso que las personas repatriadas tienen necesidades de atención muy distintas a las de las personas que llegan a la frontera con la intención de internarse a Estados Unidos.

Además, por tratarse de personas que, generalmente, cuentan con redes de apoyo, lo que requieren principalmente es información y alternativas que les permitan llegar a los destinos dentro del país que se fijan una vez que son deportados.

En su opinión, es necesario esperar a ver realmente a qué nos vamos a enfrentar como país en función de lo que pase con la devolución de personas desde Estados Unidos a México.

No obstante, recalcó que hay una buena comunicación permanente entre las autoridades de los tres niveles de gobierno involucradas con la atención a migrantes y con organizaciones civiles que tienen como causa la protección de las personas en situación de movilidad. “Consideramos que tenemos capacidad para reaccionar ante una situación compleja”.

De acuerdo con el funcionario, por ahora no es posible saber si la ciudad cuenta con los recursos suficientes para atender las deportaciones, porque no se sabe cuál va a ser la magnitud y el tiempo en que se darán.

Por su parte, Ivonne López de Lara, trabajadora social de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, comentó que, ante un escenario de incremento considerable de devoluciones a México de mexicanos y extranjeros, como el que se espera, “siempre es necesaria toda la ayuda que se pueda sumar”.

Por lo pronto, ese centro ha comenzado a reunir alimentos con el fin de estar preparado para atender a los migrantes si es que hay un incremento considerable en la demanda.

Durante una reunión entre autoridades y directivos de albergues realizada en esa ciudad, muchos de ellos coincidieron en señalar que, actualmente, dada la capacidad instalada en los distintos albergues, lo que más les preocupa es contar con alimentos, material de aseo y, en general, lo necesario para atender a los migrantes, si se da un aumento súbito en la demanda.

En ese sentido, López de Lara, comentó que muchos de los migrantes que están llegando a Ciudad Juárez no traen ropa gruesa para protegerse del frío, lo cual se convierte en un problema serio por las bajas temperaturas que se registran en la zona y que permanecerán al menos hasta abril.

La Casa del Migrante de Ciudad Juárez tiene capacidad para atender hasta 560 personas y la semana pasada atendía alrededor de 167 y no se había incrementado la afluencia ni a ese lugar ni a la ciudad.

Durante los últimos días, autoridades estatales y municipales han sostenido reuniones con dirigentes de albergues administrados por asociaciones religiosas y sociales, con el fin de establecer estrategias para atender a los mexicanos y extranjeros que sean deportados por el gobierno estadounidense.

López de Lara, recordó que cuando ocurren deportaciones de mexicanos, en muchos de los casos, las personas lo que buscan es trasladarse a los estados de los que son originarios y no permanecer en la ciudad.

La activista enfatizó que es necesario que las autoridades implementen medidas para atender con servicios de salud a los migrantes, ya que, en muchos, casos son pacientes de diversos padecimientos y su situación en tránsito afecta su atención.

Recalcó que, cuando enferman o requieren darle seguimiento a tratamientos, con frecuencia ocurre que no tienen recursos para conseguir medicamentos o servicios médicos en instituciones privadas y, evidentemente, no son derechohabientes de instituciones de salud mexicanas.

También mencionó que es importante que los gobiernos de los estados expulsores de migrantes implementen estrategias para ayudar a regresar a cada una de sus entidades cuando sean enviados desde Estados Unidos a las ciudades mexicanas.

Alistan siete refugios en Nogales y San Luis Río Colorado, Sonora

En la ciudad de Nogales, Sonora, operan tres albergues, con capacidad para atender alrededor de 300 personas, mientras que el ayuntamiento habilitó un espacio en una nave industrial en la que podrán albergar más de 1,000 personas.

El presidente municipal de esa localidad, Juan Gim Nogales, informó que serán dos los albergues temporales que habilitará el ayuntamiento.

“Vamos a habilitar dos Centros de Desarrollo Comunitario para que funcionen como albergue durante los dos o tres meses que permanezcan en Nogales los ciudadanos que sean deportados y que puedan trasladarse a sus lugares de origen”.

Actualmente el refugio más grande en esa localidad es la casa del migrante Juan Bosco y es el sitio que recibe personas deportadas. Tiene capacidad para atender hasta 150, personas, aunque en otras ocasiones ha atendido hasta 400 personas.

Los otros dos son La casa de la Misericordia y el Albergue de Iniciativa Kino para la Frontera.

Juan Francisco Laureiro Herrera, director de la casa del Migrante Juan Bosco comentó que actualmente el flujo de migrantes así como de deportaciones no ha tenido un aumento. Sin embargo, se espera que sí ocurra en las próximas semanas, por lo que tanto las organizaciones civiles como las autoridades de ese lugar se han preparado y ya tienen un plan de apoyo a los migrantes.

Herrera comentó que hasta el momento la coordinación es solo con el municipio, pero se espera que en los próximos días se involucren también las autoridades estatales y federales, pues se sabe que también están trabajando en ello.

Dijo que, en estos momentos, lo que se requiere es apoyo para alimentos, así como artículos de aseo personal y limpieza de instalaciones.

En tanto, en San Luis Río Colorado, operan dos albergues que son Casa del Migrante La Divina Providencia, con capacidad para atender alrededor de 40 personas y Casa Don Chon con capacidad para 50 personas. Además, el Ayuntamiento aprobó habilitar un albergue temporal.

El presidente municipal, Iván Sandoval, dijo que se solicitó al gobierno del estado un apoyo por cinco millones de pesos para sufragar gastos en los albergues y las medidas para atender a los migrantes en las próximas semanas.

Baja California ofrece 44 casas para migrantes y a lista siete más

La gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila, informó que actualmente operan en esa entidad 44 albergues y en las próximas semanas se construirán cinco más en Tijuana y dos en Mexicali, solo para atender a migrantes mexicanos deportados desde Estados Unidos.

La mandataria comentó que se están organizando con los gobiernos estatales del interior del país y federal para apoyar a los connacionales con transporte para que lleguen a sus lugares de origen en México.

Hace unos días, el ayuntamiento de Tijuana se declaró en emergencia ante un posible aumento súbito de personas devueltas de Estados Unidos.

El presidente municipal, Ismael Burgueño, explicó que la declaratoria comprende la contratación de todo tipo de servicios, enseres o personal para atender la situación, incluida la renta de lugares para habilitar albergues, servicios jurídicos y de consultoría, internet o realización de otras obras.

“Aprobamos por unanimidad la declaratoria de emergencia para garantizar un trato digno, el respeto a los derechos humanos y la asignación de recursos necesarios. En Tijuana estamos listos para actuar con responsabilidad y humanidad”.

De acuerdo con información del gobierno municipal en Tijuana hay 34 albergues con capacidad para atender a poco más de 5,500 personas, entre ellos el Centro Integral de Migrantes Carmen Serdán, administrado por el gobierno federal, con capacidad para atender 600 personas. El ayuntamiento pretende habilitar un espacio para atender alrededor de 5,000 personas.

Por su parte, Gustavo Banda Aceves, director del albergue Embajadores de Jesús, comentó que no hay un plan como ciudad, sino que cada refugio tiene el propio y el gobierno sabe que cuenta con ellos.

Dijo que hasta el pasado jueves no se había dado alguna reunión del ayuntamiento con los albergues.

El albergue Embajadores de Jesús tiene capacidad para atender 2,500 personas y actualmente lo ocupan alrededor de 900 personas.

Comentó que esos lugares no tienen apoyos del gobierno federal, a pesar de que podría ayudarles, por ejemplo, con los recibos de la luz, por ejemplo, como lo hace el estatal que los apoya con el agua.

Coahuila habilita cuatro nuevos centros de atención

El presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez informó que, junto con el gobierno estatal, en esa ciudad y Sabias, se habilitarán cuatro naves industriales como albergues para atender a los migrantes. Se espera que juntos puedan albergar a 4,00 personas.

En tanto, la diócesis local informó que se preparan refugios en parroquias de la localidad.

En Piedras operan los albergues Frontera Digna y Ejército de Salvación, mientras que en Acuña el refugio Emmaus.