Contratarán a más de 20,000 funcionarios

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, afirmó que se han impreso el 100% de las boletas que serán utilizadas en la elección judicial, por lo que el próximo miércoles se dará el banderazo de salida para su distribución en todo el país.

En conferencia de prensa, la titular del Instituto Electoral también dio a conocer que las áreas correspondientes y las delegaciones distritales continúan haciendo un análisis para corroborar las zonas en las que posiblemente no se podrán instalar casillas.

“En el primer análisis de las delaciones, ya hubo un cernido de estas zonas en donde normalmente ellos conocen el territorio y las características de cada uno de esos municipios y localidades más lejanas, serranas, en zonas problemáticas (…) de tal forma que no ha estado en la mesa del Consejo General cuáles son las casillas que de acuerdo con la delegaciones estarían en riesgo de ser instaladas, hasta ahorita no tenemos la información”, indicó.

Crimen organizado

Asimismo, reconoció que el instituto que encabeza sí tiene localizadas las zonas de riesgo donde hay dificultades geográficas, político-sociales, de vandalismo o asuntos de carácter ejidal y étnico, en cada una de las entidades; no obstante, descartó que tengan identificadas zonas relacionadas con temas sobre inseguridad y crimen organizado ya que, dijo, eso no le compete al INE.

“Sí hay identificación, pero no en el plano de la especialidad de seguridad y zonas de riesgo por el tema del crimen organizado, no, eso no le compete al INE, lo que le compete es verificar la posibilidad de instalación de las casillas”, recalcó.

Por otro lado, reiteró que a diferencia de otros procesos electorales, en la elección judicial el INE iniciará el cómputo total oficial de los votos al momento de cerrar la casilla y trasladar el paquete a las oficinas distritales.

Sobre este asunto, previamente, el director Ejecutivo de Organización Electoral, Miguel Ángel Patiño, indicó que para los trabajos de cómputo de este proceso electoral, el INE prevé la contratación de 75 personas adicionales por cada una de las 300 Juntas Distritales, es decir, cerca de 22,500 funcionarios.

Lo anterior, para enfrentar el desgaste laboral que pueden llegar a tener los supervisores o capacitadores electorales durante la jornada electoral.

“Vamos a contratar personas adicionales precisamente porque queremos empezar los cómputos el día de la jornada electoral”, detalló.