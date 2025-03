El Consejero Federal alzó la voz como mexicano desde Washington D.C.: "Por una justicial social para todas y todos"

Sergio Molina Martínez, Consejero de la Judicatura Federal, visitó la Universidad de Georgetown Law en Washington D.C. para participar en el panel The Rapid Response Labor Mechanism in the USMCA: Results and Proposals for Reform. El evento reunió a destacados académicos y especialistas en la materia, entre ellos Arturo Alcalde Justiniani, Julem Berasaluce, Thea Mei Lee, Lorenzo de Jesús Roel y Gustavo Vega, quienes analizaron los avances y retos en materia laboral dentro del USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.

En el rubro de los servidores públicos mexicanos invitados, únicamente asistió Sergio Javier Molina. Su participación responde a su compromiso con la defensa de las condiciones económicas, diplomáticas y laborales entre los países antes mencionados, un tema clave en el marco del acuerdo de libre comercio USMCA.

Durante su intervención en Georgetown Law, Sergio Javier Molina enfatizó la importancia del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida como una herramienta clave para proteger los derechos de los trabajadores ante los desafíos de un mundo globalizado. Destacó que las medidas implementadas en este marco deben priorizar siempre el bienestar de los trabajadores, garantizando condiciones laborales justas y equitativas. Asimismo, subrayó que México se ha posicionado como un referente en la implementación de estas disposiciones, consolidando su compromiso con la justicia laboral y la cooperación internacional.

En un segundo evento en la misma prestigiosa casa de estudios, estuvo dentro de los invitados destacados y ante un público de estudiantes mexicanos de diversas universidades de Estados Unidos. Molina reiteró la idea que ha sostenido en múltiples foros, pero que en esta ocasión expuso ante una audiencia internacional: “México vive en una primavera laboral”. El Magistrado Consejero explicó que esta transformación responde a una serie de reformas que han fortalecido la equidad en el ámbito laboral, incluyendo la prohibición del trabajo infantil, el incremento del salario mínimo y el establecimiento de mecanismos que garantizan condiciones laborales más justas y transparentes. Destacó que estas políticas han posicionado a México como un país comprometido con la defensa de los derechos laborales y la modernización de su marco jurídico en beneficio de los trabajadores.

Por la tarde, el magistrado acudió al Departamento del Trabajo en Estados Unidos para reunirse con el Director de la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales, Matthew Levin. En la reunión abordaron estrategias y medidas laborales implementadas tanto en México como en Estados Unidos en el marco de su histórica relación comercial. En el encuentro, ambos destacaron los avances en materia de derechos laborales y expresaron preocupaciones sobre los desafíos actuales que enfrenta la colaboración entre las naciones. Se analizaron posibles soluciones con base en una justicia menos burocrática, sin influyentismo y pronta, promoviendo así un entorno laboral más justo y equitativo en la región de América del Norte.