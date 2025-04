Congreso de la Unión presentará recursos ante TEPJF a candidatos al Poder Judicial ligados al narco

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, informó que junto con Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la próxima semana presentarán ante el TEPJF impugnaciones en contra de aproximadamente una veintena de candidatos a juzgadores federales ligados con el narcotráfico.

"Nosotros sí vamos a impugnar las personas que tenemos ubicadas, que desde nuestro punto de vista no son idóneas por las razones que argumenté. No es un asunto de capricho o de veto o de ninguna situación de esa naturaleza, sino que 'éste fue defensor, es público que fue defensor de narcos'; ah, pues no debe, él tiene derecho a defender a quien quiera, pero su idoneidad estaría en cuestionamiento.

“De igual manera, alguna persona juzgadora que haya estado actuando de manera sistemática y permanente liberando narcos con amparos, es evidente que no debe ser parte del nuevo Poder Judicial", dijo.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, indicó que la Cámara Baja acompañará cualquier recurso legal en el asunto.

"Escuché y dialogué con el diputado Noroña, que van a hacer un análisis de cuáles pudieran ser esas personas que estuvieran en esa hipótesis y, por supuesto, que nosotros acompañaremos cualquier recurso legal para que estas personas que, están en la lista, pues sean valoradas estas pruebas que hubiera en el Tribunal Electoral y, en su caso, se tomara la medida de retirarlos de las listas", comentó.

Descalificación

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, de haber pruebas en su contra por nexos criminales, los candidatos a juzgadores que contenderán en la elección del próximo 1 de junio serían descalificados.

Durante la conferencia de prensa matutina habitual ofrecida en Palacio Nacional, respondió, a pregunta específica, que la decisión al respecto compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Depende de la Sala Superior del Tribunal… Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la Licenciatura, pues puede ser presentada (la denuncia), y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona, pero tendrían que presentarse, pues, todas las pruebas de que es así.

"Pero hasta ahora, quien tendría que definirlo es la última instancia, que es el Tribunal Electoral", expresó.