Sheinbaum propone descalificar a candidatos a juzgadores ligados con delincuentes

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que, de haber pruebas en su contra por presuntos nexos criminales, los candidatos a juzgadores que contenderán en la elección del próximo 1 de junio podrían ser descalificados.

Durante su conferencia de prensa matutina habitual ofrecida en Palacio Nacional, dijo a pregunta específica, sin embargo, que la decisión al respecto compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Depende de la Sala Superior del Tribunal… Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la Licenciatura, pues puede ser presentada (la denuncia), y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona, pero tendrían que presentarse, pues, todas las pruebas de que es así", dijo la primera mandataria.

“Pero hasta ahora, quien tendría que definirlo es la última instancia, que es el Tribunal Electoral", respondió Sheinbaum Pardo.

La víspera, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, opinó también que la eventual descalificación de candidatos defensores de narcotraficantes debe realizarse antes de la elección.

Los magistrados del TEPJF, dijo, “no deberían esperar a que haya sido la elección, creo que debería retirársele el registro a quienes no cumplen".

“Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos, acreditado, con una conducta sistemática", dijo, se cuele.

“Entonces, yo creo que debería ser antes de la elección cuando tomen esas determinaciones".

Previamente, admitió: "Sí, hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder (a juzgadores federales). No deberían participar. No cumplen con la exigencia constitucional de probidad".

