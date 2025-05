La CNTE plantea lo mismo que la derecha: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum deploró que la disidencia magisterial agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) haya decidido boicotear la primera elección en México, a realizarse el próximo 1 junio, para renovar el Poder Judicial federal y local.

“¿Qué tiene que ver las jubilaciones de las maestras y los maestros con boicotear la elección del Poder Judicial? Bueno, da igual eso que lo que dicen los más conservadores. Se juntan", respondió, visiblemente molesta, a una pregunta específica sobre el tema.

-¿Sospecha de un acercamiento directo entre los grupos opositores a la elección judicial con la CNTE, entonces?

-Pues en términos del argumento, sí. Se acercan los argumentos. No tengo ninguna evidencia de que estén juntos, no, no, no. Pero en los argumentos, ¿qué tiene que ver bloquear el INE con sus demandas? ¿Qué tiene que ver la elección del Poder Judicial con sus demandas?

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, aclaró, sin embargo, que no habrá represión contra los maestros que se manifiestan en la Ciudad de México desde el pasado día 15.

“No va a haber represión, eso sí. Y lo que pedimos es diálogo".

Fue enfática en establecer que “no estamos de acuerdo" con las manifestaciones de los maestros disidentes, sobre todo porque está en curso la negociación con el gobierno que encabeza.

“Pensamos en los maestros, pero no estamos de acuerdo en la manera, cuando hay una mesa de diálogo".

Sobre el anuncio de la CNTE de bloquear hoy la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) como parte de su plan de presión, insistió:

“Plantean ir al INE, me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley de ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral? Ahora ya plantea lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007? Están planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo; ahí, para su análisis’’.

Sheinbaum Pardo difundió una encuesta de la empresa Enkoll, publicada por El País, que revela que 86% de los ciudadanos sabe que habrá elección judicial y que 48% sabe que será el próximo 1 de junio.

Y aprovechó para informar que 83% de los mexicanos aprueba su trabajo como presidenta y 15% lo desaprueba.

rolando.ramos@eleconomista.mx