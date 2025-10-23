Clara Brugada encabeza la ceremonia de reconocimiento a la policía de la Ciudad de México

En la presente administración han sido reconocidos más de 11 mil policías por su servicio.

⁠Se han otorgado más de 5 mil recompensas económicas por actos destacados de servicio, así como más de 4 mil 200 asensos en reconocimiento de la trayectoria, al nivel académico o por diversos hechos meritorios.

•⁠ ⁠Se entregaron reconocimientos al policía del mes, al valor policial, al mérito social, a la perseverancia; se condecoró por años de servicio con ascensos, y sobre todo el estímulo a la heroica misión del 2 de octubre.

Ciudad de México a 23 de octubre de 2025.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reconoció y agradeció a las y los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por su valor, disciplina y vocación de servicio, con condecoraciones en diversas categorías como el oficial del mes, al valor policial, al mérito social, a la perseverancia, por años de servicio y el estímulo a la heroica misión del 2 de octubre.

En una ceremonia solemne realizada en el Altar a la Patria, la Jefa de Gobierno destacó la reducción sostenida de la incidencia delictiva, atribuyéndola a la estrategia de seguridad y al heroísmo cotidiano de los policías, por lo que dijo que ”hoy venimos a esta ceremonia de reconocimiento a la policía de la Ciudad de México, principalmente a decir gracias, gracias al trabajo de la gran policía de la Ciudad de México”.

Agregó que ”hoy nos convoca un deber solemne reconocer a quienes con honor, con heroísmo, con pasión, con lealtad, con entrega, salen todos los días a las calles a cuidar de la vida y de la seguridad en esta Ciudad de México, otro fuerte aplauso para la gran policía de la ciudad de México”.

La Jefa de Gobierno enfatizó que el fortalecimiento de la policía es un pilar de su administración, agradeciendo a la Presidenta Claudia Sheinbam Pardo que como Jefa de Gobierno dejó para mejorar la seguridad en la ciudad.

Mencionó las acciones emprendidas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los elementos con mejores salarios, formación permanente, salud y cuidado. “Hoy nos toca cuidar a los que nos cuidan siempre y eso no es cualquier frase, significa un compromiso con la policía, con los elementos de la policía de la ciudad”, mencionó.

Destacó el incremento salarial anual del 9% durante seis años que kla policía capitalina ha recibido, citando que el salario de un policía de nuevo ingreso pasó de 10 mil pesos en 2018 a 17 mil 600 pesos en 2025.

”Ese es el resultado de una estrategia de apoyo a la policía de la ciudad que empieza con fortalecer la economía y las condiciones de vida y también de trabajo y, con ello, también hay un conjunto de acciones que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana como son los reconocimientos, estímulos y ascensos”, apuntó.

Refirió que más de 11 mil reconocimientos y más de 4 mil ascensos al grado inmediato superior por diversas razones se han entregado este año. Así como se ha invertido en equipamiento con 3 mil 500 nuevas patrullas y se inició la construcción del nuevo hospital para la policía de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno destacó que para reconocer y agradecer a quienes han salvado vidas, a quienes sostienen el orden en la capital, se entregaron reconocimientos en distintas categorías como al policía del mes, al valor policial, al mérito social, se condecoró por años de servicio, por su antigüedad y sobre todo hizo una mención especial a la labor diaria y anónima de los elementos, así como a su actuación durante momentos de crisis como la marcha del 2 de octubre.

“Hoy le ponemos un nombre a los que generalmente no salen en las notas diarias en los medios de comunicación, la patrulla que llega en tres minutos y evita una tragedia, la oficial que asiste a un bebé, el compañero que no abandona a su pareja en alguna persecución”, expresó agradeciendo a los policías que visitan domicilios, comercios, escuela, espacios públicos, que recorren las calles, los barrios, los pueblos, y que han logrado fortalecer la policía de proximidad.

“El caso también del papel de contención, de resistencia para evitar una confrontación directa a pesar de poner en riesgo su propia integridad física, por el bien de la ciudad y para garantizar que la policía es constructora de paz y no de confrontación, como sucedió el 2 de octubre”, comentó.

Celebró los resultados de la estrategia de seguridad y construcción de paz, impulsada por la administración anterior y fortalecida en el gobierno actual. “Hoy podemos decir con mucho orgullo que ha disminuido desde 2019, 60% de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, y que tan solo en este año, 12% de disminución se tuvo, y estos resultados nos dicen que la estrategia de seguridad funciona”, acotó..

Puntualizó otros logros relevantes como la reducción del 50% en el delito de homicidio desde 2019 a la fecha, en el último año una disminución del 12% en delitos de alto impacto y del 10% en homicidios, la detención de 723 dirigentes e integrantes de células generadoras de violencia y el aseguramiento de 890 armas de fuego, vehículos y toneladas de autopartes, así como en este septiembre se evitó que llegaran a las calles 814 kilogramos de marihuana y 150 kilogramos de cocaína.

Para finalizar, la Jefa de Gobierno reiteró su compromiso de seguir mejorando las condiciones de la SSC y se dirigió a los galardonados y a toda la corporación, "ustedes son la fortaleza que protege a la Ciudad de México y que este día queda en la memoria como una señal de que vale la pena ser policía de la Ciudad de México, que debemos estar orgullosos de pertenecer a esta gran institución, y aquí nuestra gran tarea será reconocer y cuidarlos. ¡Que viva la heroica policía de la Ciudad de México!, ¡que vivan nuestros y nuestros héroes cotidianos!", concluyó.

En uso de la voz, el Secretario de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó resultados y refrendó el compromiso institucional rindiendo un homenaje a las y los policías por su vocación y amor a la Ciudad de México. Destacó que, bajo el liderazgo de la Jefa de Gobierno, la policía se ha erigido como constructores de paz y garantías de la justicia e informó sobre los logros de la administración con más de 11 mil policías reconocidos, más de 5 mil recompensas económicas y más de 4 mil 200 ascensos.

El Secretario rindió un homenaje especial a los policías que actuaron con arrojo, templanza y entereza en la marcha del 2 de octubre, reafirmando que la policía de la Ciudad de México es “la mejor policía del país" y se comprometió a seguir trabajando por condiciones dignas para su trabajo.