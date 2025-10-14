CFE trabaja ininterrumpidamente en el restablecimiento eléctrico por fuertes lluvias en la región oriente del país

CFE opera con seguridad y compromiso para restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.

En un enlace telefónico con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para informar sobre las labores de restablecimiento de suministro eléctrico por fuertes lluvias en la región oriente del país, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, dio a conocer que en las últimas 24 horas se ha restablecido el suministro de 18,028 usuarios más, lo que representa un 91% de avance.

Reiteró que, con labores inmediatas, en 22 horas se alcanzó al 35% de los usuarios afectados y en 56 horas al 80%. En San Luis Potosí se restituyó a la normalidad en 37 horas.

Actualmente se encuentran el proceso de restablecimiento 23,779 usuarios que se encuentran en los lugares con mayores afectaciones, por lo que se mantienen trabajos ininterrumpidos para finalizar en el menor tiempo posible.

En el estado de Veracruz se ha restablecido el servicio a 119,934 usuarios; en Hidalgo a 55,648, lo que representa avances del 92% y 85%, respectivamente. Para llevar a cabo los trabajos, se realiza el traslado de personal y materiales con ayuda de helicóptero para llegar a sitios de difícil acceso; también se usan drones para inspecciones ágiles de la infraestructura y se trabaja de forma ininterrumpida las 24 horas del día.

La directora general de la CFE mostró una serie de fotografías del personal de campo y aseguró que, “muestran el compromiso que tenemos en CFE para restablecer el suministro de energía eléctrica en las zonas afectadas, de la manera más rápidamente posible y siempre cuidando tanto la seguridad de nuestro personal como la seguridad de los usuarios”.

Además, como parte de las principales actividades de coordinación, CFE trabaja con SEDENA, autoridades de Protección Civil y gobiernos estatales y municipales en la liberación de caminos obstruidos. Calleja Alor dio a conocer que se atendieron las solicitudes de suministro eléctrico en 25 hospitales; añadió que se utilizan cuatrimotos y retroexcavadoras para abrir caminos e inspeccionar la infraestructura afectada para su reparación.