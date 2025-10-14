Bloquea narco carreteras de Chiapas tras operativo

Una jornada de violencia se desató este lunes en la región Fraylesca de Chiapas luego de que presuntos integrantes del crimen organizado incendiaran vehículos y bloquearan carreteras en aparente respuesta a un operativo de seguridad desplegado por fuerzas federales y estatales.

Autoridades federales implementaron un operativo estratégico en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa, Arriaga y Villaflores, que resultó en la detención de dos hombres y una mujer, así como el aseguramiento de armas de fuego y vehículos.

Durante las acciones, personal a bordo de helicópteros Black Hawk y Bell 407 fue agredido; sin embargo, según la SSP, los elementos “repelieron de inmediato la agresión”, sin que se reportaran bajas.

A través de redes sociales, se observaron videos que mostraron bloqueos y quema de vehículos en diversos puntos de la región. Medios locales reportaron narcobloqueos en las carreteras que conectan Jiquipilas, Ocozocoautla, Arriaga, Cintalapa y Villaflores, donde sujetos armados utilizaron poncha-llantas, incendiaron automóviles y atravesaron una pipa para obstruir el paso vehicular.

Los hechos ocurridos generaron alarma entre la población y afectaciones a la circulación en la autopista Ocozocoautla–Las Choapas, la principal vía de conexión entre Chiapas y Veracruz, que fue cerrada temporalmente por Caminos y Puentes Federales (Capufe).

También, se mencionó, presuntamente, que las acciones de las autoridades de seguridad habrían sido dirigidas contra Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias el Señor de los Caballos, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).