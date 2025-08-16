Buscar
Avión Cessna sufre accidente en Aeropuerto Internacional de Cuernavaca; reportan dos heridos

El incidente ocurrió alrededor de las 15:10 horas, según un comunicado emitido por el Grupo Aeroportuario Marina.

Foto: Captura de video

Redacción El Economista

Un avión tipo Cessna 150, con matrícula XB-JNK, sufrió un accidente esta tarde durante una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca. 

El incidente ocurrió alrededor de las 15:10 horas, según un comunicado emitido por el Grupo Aeroportuario Marina.

La aeronave, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, se accidentó cuando intentaba aterrizar sobre la pista 21. A pesar del percance, no se reportaron pérdidas humanas.

Heridos por quemaduras

Los ocupantes del avión, cuyos nombres no fueron revelados, presentaron quemaduras de primer y segundo grado, por lo que fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Personal del aeropuerto activó los servicios de emergencia y brindó la atención necesaria conforme a los protocolos establecidos. 

El Grupo Aeroportuario Marina informó que colaborará estrechamente con las autoridades competentes en las investigaciones que se deriven de este evento.

