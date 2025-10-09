Avanza en comisión Informe anual de la GN

Ocho meses después de recibido, la Comisión de la Guardia Nacional de la Cámara de Senadores aprobó por seis votos y tres abstenciones el Informe Anual de Actividades 2024 de la Guardia Nacional, cuyo dictamen aún deberá ser discutido y votado por el pleno cameral.

“El Senado de la República analizará y, en su caso, aprobará el informe dentro del mismo periodo ordinario de sesiones en el que haya sido presentado”, establece el artículo 89 de la Ley de la Guardia Nacional; el informe fue presentado desde el 10 de febrero pasado.

La ley ordena que “al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de cada año legislativo, el Ejecutivo Federal presentará por escrito ante el Senado un informe de las actividades desarrolladas por la GN durante el año inmediato anterior”.

Y la normatividad es clara en que el Senado “podrá solicitar al Ejecutivo Federal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación del informe, datos adicionales a sus rubros legales, los cuales deberán remitirse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación del requerimiento”.