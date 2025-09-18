Aumenta a 20 los fallecidos por explosión de pipa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que aumentó a 20 el número de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre. Entre los fallecidos se encuentran 17 hombres y tres mujeres, cuyas edades oscilan entre 15 y 57 años.

Una de las personas fallecidas en las últimas horas fue Fernando Soto Munguía, chofer de la pipa que transportaba 49,000 litros de gas propano, quien permanecía en estado crítico desde el accidente.

Además, la dependencia detalló que aún hay 31 personas hospitalizadas en diversos nosocomios de la capital y el Estado de México, entre ellos el Hospital General Rubén Leñero, el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” y el Hospital Regional del ISSSTE “Gral. Ignacio Zaragoza”.

Por otro lado, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que los primeros peritajes confirman que el vehículo impactó dos veces contra muros de contención antes de volcarse.

“El chofer perdió el control e impactó dos muros de contención al tomar una curva que conecta con la autopista México-Puebla. Se mantiene la hipótesis de que circulaba a exceso de velocidad”, explicó.

Crean Comisión

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de un Comité de solidaridad que recibirá y administrará las donaciones dirigidas a las familias de las víctimas.

Para su integración, el gobierno convocará a representantes de organismos como la ONU, la UNAM, la Cruz Roja, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y autoridades locales; la secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián, participará por parte del gobierno de la Ciudad de México.