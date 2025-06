Ataque armado en Irapuato deja 12 muertes

Las víctimas mortales por el ataque armado registrado la noche del martes en la colonia Barrio Nuevo, en Irapuato, aumentaron a 12 personas, según confirmó el secretario del Ayuntamiento de Irapuato, Rodolfo Gómez Cervantes, en una conferencia de prensa realizada este miércoles. El saldo de heridos asciende a más de 20, varios de ellos aún en estado grave.

El ataque ocurrió mientras se celebraba la fiesta patronal de San Juan, en la calle Bustamante. Según imágenes que circulan en redes sociales, sujetos armados irrumpieron en el evento y abrieron fuego contra los asistentes sin mediar palabra.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), entre los fallecidos se encuentran ocho hombres, dos mujeres y un menor de 17 años. Uno de los músicos contratados para amenizar la fiesta también murió en el lugar.

Victimarios, sin identificar

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides, indicó que aún no han sido identificados los autores del crimen. “Por respeto al debido proceso y para no entorpecer las investigaciones en curso, no es posible ofrecer más detalles”, señaló.

A nivel estatal, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo expresó en redes sociales su solidaridad con las víctimas. “En Guanajuato no bajaremos la guardia. La seguridad es prioridad de este gobierno, y por eso seguimos trabajando con inteligencia, coordinación y firmeza”, escribió en su cuenta oficial.

Mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “un lamentable homicidio múltiple” el ataque ocurrido durante las fiestas patronales.

Durante la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal de este miércoles, 25 de junio, la mandataria confirmó que el caso ya se encuentra bajo investigación y aseguró que su gobierno trabajará en conjunto con las autoridades locales para esclarecer los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que se desplegaron equipos ministeriales y periciales desde los primeros momentos para procesar la escena del crimen y preservar los indicios. La dependencia no descartó que pueda aumentar el número de víctimas, ya que algunos heridos fueron trasladados por medios propios a hospitales de la región.