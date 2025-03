Aplazan discusión para prohibir corridas de toros

La Junta de Coordinación Política (JCP) del Congreso de la Ciudad de México acordó que será hasta el próximo día 18 cuando se discuta y vote por el pleno cameral el decreto que, a propuesta de la primera iniciativa ciudadana, establece la prohibición de las corridas de toros en la capital del país.

Jesús Sesma, coordinador del grupo parlamentario del PVEM y presidente de la JCP, informó que, contrario a lo previsto ya que la referida iniciativa se agendó para ser dictaminada ayer, será discutida y votada hasta pasado mañana por la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso local, que preside Daniela Álvarez (PAN).

“El día 14 de este mes en la Comisión que dirige y preside la diputada Daniela pueda dictaminarse esta iniciativa. Estaremos votándolo (el dictamen) en el pleno el día 18 de marzo (…) vamos a habilitar como días hábiles los días 14, 15, 16 y 17; todo esto para poder garantizar el estricto apego a nuestro Reglamento y Ley Orgánica para que no tenga cabida ningún recurso de impugnación para absolutamente nadie”, expresó.

Costumbres

El polémico tema causó discusión y provocó acusaciones mutuas durante la sesión ordinaria del pleno cameral luego de que Pedro Haces (PVEM), “promotor” de la tauromaquia, como se auto definió, denunció públicamente, de viva voz, caminando entre las curules micrófono en mano, que Federico Chavez (PAN) intentó extorsionarlo.

“Se acercó a mi lugar (…) El diputado (Juan Rubio) Gualito como testigo, siete veces insistí que se retirara de mi lugar (…) no voy a permitir una bajeza por parte de un diputado que venga a pedir dinero para que el diputado mueva sus influencias y me ayuden a bajarla (la iniciativa), porque soy el primer promotor y lo he acordado con el coordinador Jesús Sesma, donde tenemos que avanzar en la tauromaquia a un tema de modernizarla, no solamente prohibirla o que siga como está (…) haré lo correspondiente ante las autoridades para denunciar al diputado Federico Chávez”.

El aludido respondió de inmediato desde su curul, negando las acusaciones formuladas en su contra.

“Qué lamentable que se inventen estas maromas para defender algo que tiene un camino legal”, retó el panista.