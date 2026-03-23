Apertura ciudadana del PAN, insuficiente: expertos

La apertura total de sus candidaturas a los ciudadanos rumbo a las elecciones federales intermedias y locales del 2027 anunciada por el Partido Acción Nacional (PAN) es para el politólogo Fernando Dworak una “señal de derrota”, mientras que el experto Christian Salazar opinó que la estrategia panista “es una medida desesperada” que, sin embargo, va en el camino correcto aunque resulta “insuficiente” para vencer a Morena.

“Suena muy atractivo eso de decir ‘abrirse a la ciudadanía’, pero en realidad esa apertura a la ciudadanía es a personas que tienen una ambición clara por estar en un cargo popular. No se va a presentar cualquier persona que quiera ser diputado, gobernador o lo que sea”, dijo Dworak, analista político experto en temas legislativos.

“¿Te vas a lanzar como ciudadano para presentarte en una encuesta y que de esa encuesta te tomen en cuenta compitiendo en igualdad de circunstancias con militantes partidistas? Y esos militantes partidistas, ¿qué van a hacer? ¿Van a utilizar eso para negociar pluris seguras?”, planteó.

Anticipó “poco éxito” a la estrategia del PAN. “Eso es más o menos tratar de hacer un espectáculo que le sirva de paliativo para no tener que tratar problemas serios que tiene que definir. Uno, autocrítica; dos, rotación de cuadros eficaz, y tres, recuperar la confianza de la ciudadanía”.

Los ciudadanos, dijo, no se acercarán de súbito al PAN. “En realidad van a acercarse o a buscar un cargo de poder personas que tienen una ambición de poder, que de todas maneras están buscándola. Quizás no se les ha hecho en otros lugares y van a tratar de ver si en el PAN se les hace. Y (esa) no es la gente de la calle”.

Escepticismo

Salazar, profesor de Ciencias Políticas de la UNAM, reveló ser “escéptico de que los partidos, no sólo el PAN, se quieran abrir al 100% a la ciudadanía”.

“Es una buena alternativa si es que verdaderamente van a permitir que los perfiles ciudadanos que tengan la capacidad, la trayectoria, que hayan trabajado por la comunidad, por la sociedad, sean candidatos, independientemente de que, en efecto, es un mecanismo para tratar de salir adelante de la crisis que enfrenta, pero no es suficiente, tendrían que hacer más cosas, entre otras proponer un proyecto distinto al del gobierno”, expresó.

Ambos expertos coincidieron en que el PAN tiene que hacer mucho más para intentar enfrentar con éxito al partido oficial el próximo año, cuando se disputarán 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas, entre otros cargos de elección popular.

“Al PAN le urgen cuadros. No ha sido capaz de reclutar cuadros políticos en estos años, es la misma clase política de siempre, no ha habido un cambio ni rotación. El reto debería ser formación de cuadros políticos, promoción de cuadros jóvenes, pero en vez de eso, una señal de derrota para mí es tener que abrirse a la ciudadanía”, explicó Dworak.

Para conquistar a la ciudadanía, consideró, se requiere imaginación. “No vas a vencer a Morena diciendo que son tontos o diciéndole narcoestado. A un gobierno o un régimen que gana y que se legitima movilizando emociones, solamente se le puede reconquistar presentando algo que sea emotivamente igual o más atractivo a lo que propone. Y no veo que eso estén haciendo”.

Salazar coincidió en que en Acción Nacional no hay cuadros nuevos y son los mismos políticos de siempre.

“Abrir las candidaturas a los ciudadanos no es suficiente. Se necesita convocar a la ciudadanía que participe para formar nuevos cuadros, hacer un proyecto alternativo que contraste con el gobierno en turno y una serie de cosas para que el PAN vuelva a retomar su fortaleza…”

El fin de semana, Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, informó que “absolutamente todas las candidaturas del PAN se abren y se ofrecen a la ciudadanía”.

“Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane. Ni una sola candidatura del PAN queda exenta de esta apertura”, aseguró.