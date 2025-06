AMLO rompe 8 meses de ausencia pública para votar la elección judicial; "México es democrático", dice

El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rompió la mañana de este 1 d junio una ausencia de ocho meses de aparecer en público, para emitir su voto en la elección del nuevo Poder Judicial.

AMLO emitió su voto en una casilla especial ubicada a unos 400 metros de su finca ubicada en Palenque, Chiapas.

El expresidente tardó alrededor de ocho minutos en emitir su voto por los nuevos impartidores de justicia, para luego declarar ante las cámaras que se encuentra en estado óptimo de salud, escribiendo un libro sobre historia mexicana y para respaldar también a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que minutos antes también había votado en la Ciudad de México.

“Tenemos a la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum. Lo repito: la mejor presidenta del mundo”, dijo López Obrador sobre su sucesora en la Presidencia de México e hija política, y quien también se encargó de llevar a buen puerto la elección judicial que AMLO empezó en febrero de 2024.

“Nunca en la historia de nuestro país, el pueblo de manera directa había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia. Por eso quise participar en esta histórica elección (…) Me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático”, dijo el expresidente.

López Obrador aclaró que esta es la tercera ocasión que abandona su finca para realizar algún tipo de compromiso

“Me da mucho gusto verles y un saludo a todo el pueblo de México. No he podido salir, es la tercera vez que salgo de la quinta porque estoy escribiendo; estoy haciendo algo que les va a gustar mucho sobre nuestra grandeza cultural y pronto van a conocer un nuevo libro, pronto muy pronto a finales de año. Estoy muy bien, de salud muy bien y me da muchísimo gusto verles”, dijo AMLO tras votar en Chiapas.