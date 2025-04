Alito Moreno niega acuerdos con Morena

El senador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, negó haber negociado con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para desechar el proceso de desafuero en contra del diputado federal morenista Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de violación.

“Yo no tengo nada que acordar. Yo no voy a acordar con un partido que son narcos, con los morenarcos. ¿Dónde creen? ¿Y dónde creen que van a decir que era por impunidad y por mi tema?’’, respondió.

“Mi tema está resuelto, está resuelto por la autoridad jurisdiccional’’, aseguró en entrevista colectiva.

“No tengo nada que esconder y no hicimos ningún acuerdo, votamos en razón con la ley y lo que nosotros esperamos es lo que siempre ha hecho el gobierno, que es tratar de asustar, amedrentar, perseguir a los opositores, tratar de acallar a los opositores para que tengan no sólo un partido hegemónico, un partido único’’.

Los diputados federales priistas, explicó, votaron “con razón, con la ley, con la Constitución, siempre a favor y en defensa de las mujeres. Para muchos habría renacido el PRIMOR, pero yo creo que esa es una narrativa que, obviamente, hacen nuestros detractores, los que no quieren al PRI y que nosotros escuchamos, aunque no lo compartimos. No hay ningún PRIMOR, no hay ningún acuerdo’’.

Morena, dijo, no le asusta.

“A mí ni me van a asustar ni me van a echar para atrás. Los voy a denunciar, voy a seguirlos denunciando porque están señalados de tener vínculos con el crimen organizado, porque no resuelven los temas de seguridad y porque todos los narco políticos de Morena son los responsables de lo que está ocurriendo en el país’’.

Denuncias

El senador campechano anticipó que recurrirá a instancias nacionales e internacionales para denunciar a políticos de Morena, empezando por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su presunta vinculación con el narcotráfico.

“Esa política de abrazos y no balazos es lo que tiene sumido al país en la peor crisis humanitaria y de seguridad, y con nombre y con apellido vamos a denunciar al gobierno y a López Obrador de toda la omisión que hicieron. Los vamos a denunciar porque los tienen que investigar aquí en México, en los organismos internacionales y en los EE.UU. Los vamos a denunciar porque ellos son los causantes de lo que hoy vive nuestro país’’, afirmó.

La política de apapachos a los delincuentes durante seis años, finalizó, permitió que el crimen organizado se diseminara por todo el país y que hoy en “más del 60 % del territorio nacional tenga el control el crimen organizado’’.

