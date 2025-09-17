Alertamiento celular será para todo México en el segundo Simulacro Nacional 2025

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció este miércoles que el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, se realizará el segundo Simulacro Nacional 2025, que por primera vez incluirá el envío masivo de alertas a teléfonos celulares en todo el territorio nacional.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, destacó que el ejercicio busca fortalecer la cultura de prevención y medir la capacidad de respuesta de autoridades y población ante emergencias. La hipótesis principal será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, aunque otras entidades simularán fenómenos distintos, como huracanes, tsunamis o incendios urbanos.

“Será el evento más importante del año en materia de prevención. Además de los 14,491 altavoces que integran el Sistema de Alerta Sísmica, por primera ocasión se activará el alertamiento por telefonía celular, alcanzando a más de 80 millones de usuarios”, informó Velázquez Alzúa.

Las autoridades informaron que el mensaje que se recibirá al celular fue desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en coordinación con las empresas de telecomunicaciones AT&T, Telcel y Altán Redes. De acuerdo con José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, el sistema permite que todos los dispositivos móviles reciban el mensaje en tiempo real y de forma simultánea, sin retrasos ni necesidad de aplicaciones adicionales.

“El mensaje aparecerá en la pantalla y emitirá un sonido que llama la atención, incluso si el teléfono está bloqueado, en silencio o en medio de una llamada. La prioridad es proteger vidas”, explicó Peña Merino.

Por otro lado, se detalló que México se convierte así en el cuarto país del continente en implementar este mecanismo, después de Estados Unidos, Canadá y Chile.

“¿No puedo bloquear estas alertas? No, en el nivel máximo, que es el que tenemos configurado llegan automáticamente y no hay posibilidad de que el usuario las inhabilite y esto, pues entender que se trata de la prioridad es proteger, prevenir y salvar vidas”, indicó el titular de la ATDT desde Palacio Nacional.

Destaca prevención sísmica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de las normas de construcción, el sistema de alerta sísmica y los simulacros nacionales.

Durante su conferencia de prensa la "Mañanera del Pueblo", recordó que, gracias a las normas de edificación implementadas en la Ciudad de México, las construcciones son hoy más resistentes. “Para poder construir un edificio, hay normas muy importantes que hacen más resistente la edificación para no tener problemas ante sismos de cierta magnitud”, explicó.

La primera mandataria también resaltó la relevancia del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, que permite ganar segundos vitales para reaccionar.

“Es muy importante que sigan existiendo (los simulacros) para que todos sepamos qué hacer cuando viene una situación como estas”, dijo.

Por otro lado, enfatizó que la reciente incorporación del alertamiento a teléfonos celulares representa un avance crucial, ya que “el nivel de penetración del celular es muy alto en nuestro país, incluso en zonas rurales”.