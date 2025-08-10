Segundo Simulacro Nacional 2025: todo lo que debes saber sobre la alerta que enviarán a celulares

El próximo viernes 19 de septiembre de este año, a las 12:00 horas (tiempo del Centro de México), se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, que por primera vez incluirá un sistema de alertamiento masivo a través de teléfonos celulares, de acuerdo con Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Esta innovadora herramienta enviará de forma simultánea un mensaje emergente con sonido y vibración a más de 80 millones de dispositivos en todo el país, sin necesidad de tener saldo, datos móviles ni aplicaciones instaladas.

Este ejercicio no sólo conmemora el 40 aniversario del sismo de 1985, sino que representa un paso importante para fortalecer la cultura de prevención y mejorar la respuesta ante emergencias mediante el uso de tecnología accesible y confiable.

¿Cómo será la alerta?

El simulacro también contemplará una hipótesis de sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y afectaciones simuladas en varias entidades como CDMX, Guerrero, Jalisco, Colima, Oaxaca, Morelos, Guanajuato, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

La alerta utiliza la tecnología Cell Broadcast, un protocolo globalmente utilizado por autoridades y compañías telefónicas. Las operadoras, al recibir la orden del gobierno, transmiten el mensaje directamente a los equipos. Esto significa que el mensaje llegará a cualquier celular con señal, incluso si está bloqueado, en silencio o sin datos.

El texto estará acompañado por un sonido distintivo y una vibración especial para garantizar que no pase desapercibido; el mensaje que los usuarios visualizarán será este:

“Esto es un simulacro. Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro”.

Revisa tu dispositivo

Para garantizar que la alerta llegue correctamente, revisa lo siguiente:

iPhone (iOS) : ve a Configuración → Notificaciones, desplázate hasta Alertas gubernamentales y asegúrate de tener activadas las opciones como Alertas de ejercicio o Mensajes de prueba.

: ve a Configuración → Notificaciones, desplázate hasta Alertas gubernamentales y asegúrate de tener activadas las opciones como Alertas de ejercicio o Mensajes de prueba. Android: accede a Ajustes → Notificaciones → Ajustes avanzados → Alertas de emergencia inalámbricas (o similar según el modelo), y verifica que este tipo de alertas esté activo.

También se recomienda mantener tu sistema operativo actualizado para asegurar la compatibilidad, especialmente si tu dispositivo fue comprado o actualizado después de marzo de 2023.