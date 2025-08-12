Aguascalientes, tercer lugar nacional en crecimiento de la actividad industrial

En abril, registró un crecimiento del 2.7 por ciento respecto al mes previo

Aguascalientes mantiene su posición como referente nacional, gracias al trabajo constante a favor de las empresas y la economía local

La actividad industrial de Aguascalientes se destacó nuevamente a nivel nacional, posicionándose en el tercer lugar con mayor crecimiento durante abril de este año, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, explicó que este crecimiento mensual del 2.7 % respecto a marzo estuvo impulsado principalmente por el dinamismo en el sector de la construcción.

Estos resultados reflejan el éxito de las políticas y estrategias implementadas por el Gobierno del Estado para fortalecer a las empresas locales, fomentar la inversión y promover la innovación en la industria.

“El compromiso es claro: seguir trabajando para consolidar un entorno favorable que impulse el desarrollo económico, mejore la competitividad y genere más oportunidades para todos los sectores productivos de Aguascalientes”, afirmó Garza de Vega.

De esta manera, Aguascalientes continúa posicionándose como un referente nacional, gracias a un trabajo constante que busca beneficiar a las empresas y a la economía local.