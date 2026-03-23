Advierten exclusión femenina en la gobernanza de agua

El acceso al agua en México sigue marcado por desigualdades estructurales de género, particularmente en comunidades rurales e indígenas, donde las mujeres enfrentan mayores obstáculos para participar en la gestión del recurso, de acuerdo con el informe The United Nations World Water Development Report 2026.

Además, el documento, elaborado por organismos de Naciones Unidas, advirtió que en el país persisten barreras legales, sociales y económicas que limitan la participación femenina en la gobernanza del agua, así como en el acceso a recursos productivos vinculados a este insumo.

Uno de los casos fue Chiapas, donde se indicó que apenas el 17% de los integrantes de comités de agua son mujeres. Según el informe, esta baja participación responde a factores como la falta de títulos de propiedad —requisito frecuente para acceder a derechos de uso de agua—, así como a normas socioculturales que restringen su intervención en espacios públicos y de toma de decisiones.

También, se señaló que, incluso cuando las mujeres participan, sus aportaciones suelen ser desestimadas por no ajustarse a estándares dominados por hombres, lo que perpetúa su exclusión en la gestión comunitaria del agua.

En contraste, el documento destacó experiencias positivas en el país, como el proyecto Ha Ta Tukari, desarrollado entre 2010 y 2019 en comunidades wixárikas de Jalisco. A través de la instalación de 56 sistemas de captación de agua de lluvia, esta iniciativa incrementó la disponibilidad diaria del líquido de seis a 17.7 litros por persona.

Aunque Naciones Unidas detalló que esta cantidad aún se encuentra por debajo de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud, el tiempo que las mujeres destinaban a recolectar agua se redujo en 88%, lo que permitió su incorporación en actividades productivas como huertos, artesanías y programas de salud comunitaria.

El informe subrayó avances en la profesionalización femenina dentro del sector hídrico en México. Se dijo que la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS) ha impulsado programas de capacitación que han incrementado la participación de mujeres en empleos técnicos. En 2023, 5,554 mujeres fueron capacitadas —33% del total—, cifra que aumentó a 9,675 en 2024, equivalente al 40% de los participantes.

No obstante, advirtió que estos avances aún son insuficientes frente a las brechas estructurales.

Reducir desigualdad

Por otro lado, según el estudio “Acceso diferenciado al agua potable en zonas urbanas de México”, el acceso al agua potable en dichas zonas tiene la necesidad de implementar políticas públicas integrales que prioricen la equidad social, el fortalecimiento institucional de los organismos operadores y una medición más precisa del acceso al servicio, ante la persistencia de fallas en el suministro a pesar de la amplia cobertura de infraestructura.

La investigación, elaborada por Miguel A. Martínez Ríos y Oscar A. Martínez Martínez, indicó que el contar con conexión entubada no garantiza que el agua llegue de manera constante, suficiente o de calidad a los hogares.

También se identificó una dimensión de desigualdad por género: los hogares encabezados por mujeres tienen 9% más probabilidades de sufrir problemas de abastecimiento, lo que refleja la acumulación de desventajas sociales y económicas que enfrentan las jefas de familia en contextos urbanos.

Una de las principales recomendaciones fue fortalecer a los organismos operadores municipales, responsables del suministro de agua, mediante el aumento de su capacidad técnica, operativa y financiera.