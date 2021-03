Durante su conferencia matutina en la que asistieron funcionarias de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que “como nunca en la historia” del país las mujeres están participando en la administración pública y en la política. Resaltó que nunca una mujer había desempeñado el cargo de secretaria de Gobernación, refiriéndose a Olga Sánchez Cordero, y por primera vez en la historia, una mujer es secretaria de Seguridad Pública (Rosa Icela Rodríguez).

El mandatario aseguró que su gobierno no va a desatar nunca la represión, “no se va a usar nunca la policía, al ejército para reprimir al pueblo”. Dijo que los “conservadores (...) ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia, no queremos que se lastime, se dañe a nadie”, señaló en su conferencia este 8 de marzo.

Desde el sábado se colocaron alrededor de diversos monumentos de la Ciudad de México y el edificio del Palacio Nacional vallas para evitar daños en las manifestaciones convocadas este lunes como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

López Obrador dijo que hay muchas maneras de manifestarse “en forma pacífica”. De acuerdo con el mandatario “antes no habían esas protestas, empezaron con nuestro gobierno, porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno, es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía” indicó desde Palacio Nacional.

En cuanto a las inscripciones de los nombres de mujeres víctimas de violencia de género que hicieron varias mujeres en las vallas que se colocaron a lo largo de Palacio Nacional, López Obrador dijo que “es algo creativo, algo muy digno que merece mucho respeto, el poner los nombres de las mujeres que han perdido la vida por la violencia”.

Dijo que la valla se puso porque las manifestantes “estaban pensando en vandalizar el Palacio Nacional (...) no ponemos la valla y entonces hay que poner a granaderos, mujeres, hombres, frente a frente, es exponer la vida de quienes se están manifestando, quienes están protestando y también de servidores, servidoras públicas, entonces es prevenir”, aseguró AMLO.

A la conferencia que duró más de dos horas, asistieron Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública; Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar, y Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Surit Romero, nueva titular de Profeco

Ricardo Sheffield Padilla, informó esta mañana que Surit Berenice Romero Domínguez, actual subprocuradora de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), será quien lo sustituya como titular de la dependencia, esto luego de que la semana pasada Sheffield Padilla informara que renunciaría al puesto para contender por la alcaldía de León, Guanajuato, en el proceso electoral del próximo 6 de junio.